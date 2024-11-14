УНИАН делится впечатлениями об эпическом сиквеле оскароносного хита Ридли Скотта.

14 ноября 2024 года в украинский прокат вышел долгожданный экшн "Гладиатор II" от культового британского режиссера Ридли Скотта. Удалось ли ему стать достойным продолжением ленты 2000 года, получившей целых пять "Оскаров", читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 2000 году британский режиссер Ридли Скотт, у которого на тот момент за плечами были такие признанные хиты, как космический хоррор "Чужой", научно-фантастический "Бегущий по лезвию", криминальная комедия "Тельма и Луиза" и боевик "Солдат Джейн", пошел на новые для себя просторы, выпустив масштабную историческую драму "Гладиатор". Скотт взял за основу определенные исторические события и персоналии, но поместил их в собственный вымышленный сюжет. Позже он еще неоднократно использовал этот прием, за что получал свою порцию критики, как, например, за "Наполеона", однако сам режиссер говорил, что это лишь искусство, которое не претендует на историческую достоверность – для этого есть учебники.

Лента "Гладиатор" рассказывала историю римского полководца Максимуса (Рассел Кроу), которого предал жестокий император Коммод (Хоакин Феникс). После неудачного покушения, воин попадает в рабство, где его заставляют стать гладиатором – сражаться насмерть на арене ради развлечения римлян. Так у него появляется план мести своему обидчику, параллельно с желанием построить лучший Рим, свободный от диктатуры.

Фильм получил положительные отзывы критиков, собрал немалые кассовые сборы и более сотни номинаций, из которых победил почти в 50-ти. В частности, на счету "Гладиатора" пять "Оскаров" – лучшие фильм и главная мужская роль для Рассела Кроу, а также за костюмы, звук и визуальные эффекты.

О планах снять продолжение "Гладиатора" заявили чуть ли не сразу после его выхода, причем рассматривались вариант как сиквела, так и приквела. В 2003 году сам Скотт заявил, что центральным персонажем нового фильма должен стать Луций – племянник Коммода и сын бывшей возлюбленной Максимуса Луциллы. Также рассматривался вариант вернуть на экраны персонажа Кроу, несмотря на то что он умер в конце первого фильма, в том числе, путем экскурса в загробный мир. Впрочем, из-за волокиты с продажей DreamWorks Pictures разработка фильма была приостановлена. И только в 2018 году студия Paramount Pictures решила возобновить работу над продолжением "Гладиатора".

Съемки фильма начались в начале 2023 года в Марокко, но в июле приостанавливались из-за масштабной забастовки актеров Голливуда. Возобновили работу над ним в декабре 2023 года, а завершили – уже в январе 2024 года.

О чем новый фильм

События фильма происходят через 16 лет после финала первого "Гладиатора", начинаясь в далекой африканской стране Нумидии – до сих пор свободной от Римской Империи. Впрочем, вскоре на них нападают римские легионеры под предводительством генерала Марка Акация. Талантливый полководец, который в свое время учился у самого Максимуса, без проблем преодолевает сопротивление местных, среди которых и молодой человек римских кровей, который упорно скрывает свое настоящее имя и происхождение. В процессе штурма его любимую убивают, а сам он попадает в плен к работорговцам.

Вскоре он поражает своей ловкостью и изобретательностью коварного торговца оружием и рабами Макринуса, и тот забирает его в Рим участвовать в гладиаторских боях. В обмен на это он обещает парню свободу и голову генерала Акация. Впрочем, молодой человек еще не догадывается, что он является пешкой в политических играх жаждущего власти Макринуса.

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме исполнил молодой ирландский актер Пол Мескаль, который стал широко известен после выхода драмы "После солнца" 2022 года (лента получила Приз жюри в Каннах) и ЛГБТ-фэнтези "Все мы незнакомцы" 2023 года. Ради роли в "Гладиатор II" актер провел колоссальную работу над своей физической формой, за что получил свою порцию бешеной популярности еще на стадии съемок. Впрочем, драматически Мескаль тоже проделал прекрасную работу, работая над своей ролью.

Роль Акация досталась ныне 49-летнему чилийско-американскому актеру Педро Паскалю, который еще с 90-х годов пытался построить карьеру в Голливуде, но только в 2023 году его усилия по-настоящему окупились – именно в том году его мировая популярность достигла своего пика и, казалось, что он повсюду. Прорывной для Паскаля стала роль принца Оберина Мартелла в пятом сезоне "Игры престолов" (2015 год), а дальнейший успех он закрепил главными ролями в топовых сериалах "Нарко", "Мандалорец" и "Последние из нас". Во втором "Гладиаторе" Паскалю удалось снова подкупить зрителей своей неисчерпаемой харизмой и впечатляющей физической формой.

Но едва ли не главной звездой в фильме стал ветеран Голливуда Дензел Вашингтон ("Тренировочный день", "Маньчжурский кандидат", франшиза "Праведник"), который, кажется, никогда не стареет. Он воплотил образ главного интригана фильма – рабовладельца Макринуса, который прокладывает себе путь к власти, не гнушаясь ничем. Его актерская игра здесь просто великолепна – несмотря на то, что многие зрители привыкли видеть его скорее в роли "хорошего парня", образ настоящего негодяя, хладнокровного и одновременно харизматичного, удался ему прекрасно.

Также яркие образы удались молодым актерам Джозефу Куинну ("Тихое место: День первый", сериал "Очень странные дела") и Фреду Хехингеру (сериалы "Белый лотос", "Пэм и Томми", трилогия "Улица страха"), сыгравших безумных братьев-императоров Гету и Каракаллу, которые довели Рим до крайней точки кипения.

При этом из первого фильма к своим ролям вернулись только Конни Нильсен, которая снова сыграла Луциллу, теперь уже жену Акация, отославшую своего сына из Рима ради его же безопасности после смерти Максимуса (как оказалось, настоящего отца Луция, хотя и в первом фильме об этом все догадывались) и Дерек Джейкоби, который повторил роль лояльного к Луцилле сенатора Гракхуса.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Гладиатора 2" состоялась еще 30 октября в Австралии, и первые отзывы о нем были скорее положительные. Между тем, официальная лондонская премьера ленты состоялась 12 ноября, одновременно с допремьерным показом для украинской аудитории в Киеве.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 77% одобрения от критиков, а на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

При этом рейтинг критиков на Rotten Tomatoes за пару недель хоть и опустился с начальных 81% до 75%, это не помешало "Гладиатору II" получить награду "Сертифицированная свежесть", предоставляемую фильмам с лучшими рецензиями.

"Повторяя своего предшественника, но при этом будучи более кровавым и зрелищным, "Гладиатор II" – это феерия экшена, которая черпает большую часть своей силы благодаря захватывающей игре Дензела Вашингтона", – гласит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Сам ныне 86-летний Ридли Скотт уже заявил о планах снять продолжение фильма.

Наш вердикт

"Гладиатор II" – это, безусловно, один из самых ожидаемых и ярких фильмов 2024 года, на который точно надо идти в кинотеатр. Он действительно эпический, с масштабными сценами битв и гладиаторских боев (там даже есть акулы!), впечатляющими декорациями, костюмами и прекрасным актерским составом, который выложился по полной. Он однозначно более зрелищный и кровавый, чем первый фильм, и держит зрителя в напряжении до самого конца, даже несмотря на хронометраж 2,5 часа.

Да, возможно фильм не несет в себе каких-то новых идей или сюрпризов по сравнению с предыдущим, однако он является его вполне логичным продолжением. К тому же, главная интрига фильма была раскрыта еще до его выхода – если бы зритель не знал сразу истинное происхождение персонажа Пола Мескаля, бесспорно, ему бы могло быть интереснее.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко