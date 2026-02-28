С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии, повысят минимальные пенсионные выплаты семьям погибших, а старые гривни уйдут в историю.

Март 2026 года принесет несколько изменений для украинцев: пройдет индексация пенсий и повысят минимальные пенсии семьям погибших защитников, запустят двухуровневый "Нацкешбэк", вырастут в цене некоторые мобильные тарифы и Украина прейдет на летнее время - и это еще не все. Рассказываем, что важно знать в марте.

Индексация пенсий с 1 марта 2026

С 1 марта 2026 года в Украине пройдет ежегодная индексация пенсий - выплаты украинцев вырастут на 12,1%.

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, этот показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции за прошлый год. Повышение коснется большинства пенсионеров, но три категории останутся без индексации.

Перерасчет будет автоматическим - в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Повышение пенсий семьям погибших

С 1 марта 2026 года вырастет адресная помощь для семей защитников, которые погибли или пропали без вести, обороняя Украину от российской агрессии.

Минимальная пенсионная выплата на одного нетрудоспособного члена семьи или ребенка составит не менее 12 810 грн (ранее было 7 800 грн). Для семей с двумя и более получателями минимальная выплата увеличится до 10 020 грн на каждого (ранее было 6 100).

С 1 марта 2027 года эти выплаты будут ежегодно индексироваться.

Обновленный Нацкешбэк

С 1 марта 2026 года в Украине запускают обновленный Нацкешбэк - теперь с двумя уровнями - 5% и 15%:

15% начислят на украинские товары в категориях с высоким импортом (косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонт, одежда и обувь, канцелярия, а также отдельные продукты - сыры, макароны, крупы);

5% - на остальные украинские товары (сладости, напитки, мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, консервы, хлеб, замороженные продукты и другие).

Ранее кешбэк был единым - 10%. Все начисления, как и раньше, будут приходить на карту в "Дії" и отображаться в приложении.

Регистрация на НМТ 2026

В марте начинается регистрация на НМТ (Национальный мультипредметный тест).

Когда регистрация на НМТ 2026:

основная - с 5 марта до 2 апреля 2026;

дополнительная - с 11 по 16 мая 2026.

Зарегистрироваться и узнать все подробности можно на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Сами сессии НМТ будут проходить:

основная сессия - 20 мая – 25 июня;

дополнительная сессия - 17–24 июля.

Также 3 марта станет известно, в каких странах и городах можно сдавать Национальный мультипредметный тест за пределами Украины.

Изъятие купюр 1, 2, 5 и 10 гривен

С 2 марта 2026 года Нацбанк Украины перестает принимать банкноты 1, 2, 5 и 10 гривень образца 2003-2007 годов. Это значит, что их больше нельзя будет использовать при расчетах в магазинах, банках и других учреждениях.

Но обещают, что эти банкноты можно будет обменять в Национальном банке - пока бессрочно. В НБУ отметили, что такие банкноты сейчас почти не встречаются в торговле, а их средний срок службы - около 2,5 года, поэтому они сильно изношены.

При этом монеты 1, 2, 5 и 10 гривен остаются в обращении.

Повышение тарифов на мобильную связь

С 1 марта 2026 года стоимость архивных тарифов мобильного оператора Киевстар увеличится. По данным технического сообщества MZU, рост цен может составить от 50 до 90 грн.

Также Водафон повышает тарифы более чем по 20 планам предоплаты и контрактов. Цены вырастут в среднем на 40–70 грн, в зависимости от тарифа и формы обслуживания.

Изменения касаются только старых тарифов, недоступных для подключения новым абонентам.

Тарифы на коммунальные услуги

С 1 марта 2026 года украинцы продолжат платить по прежним тарифам за электроэнергию, газ, воду и отопление. Мораторий на повышение коммунальных платежей, введенный из за военного положения, сохраняется:

тариф на свет - 4,32 грн/кВт·ч;

тариф на газ - 7,96 грн/куб.м для бытовых потребителей Нафтогаза, у других поставщиков - 7,7-9,9 грн/куб.м;

тариф на воду и отопление - в марте менять не будут, хотя окончательная сумма отопления может отличаться по регионам.

Мораторий действует до окончания военного положения.

Переход на летнее время

В ночь с 28 на 29 марта 2026 года Украина перейдет на летнее время - стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

Электронные устройства (смартфоны, планшеты, компьютеры) корректируют время автоматически, так что менять их вручную не нужно.

