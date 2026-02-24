Приготовленный таким образом лосось понравится даже тем, кто не любит рыбу.

Некоторые люди не любят красную рыбу из-за выраженного маслянистой текстуры и запаха водорослей. Возможно, они просто не знают, как приготовить лосось - некоторые добавки могут придать ему восхитительный вкус. Если подобрать правильные специи и замариновать продукт, то даже его ненавистники попросят двойную порцию.

Мы собрали пару хитростей, которые помогут превратить рыбу в кулинарный шедевр, не уступающий ресторанным лакомствам. Зная способ, как вкусно приготовить лосось, вы больше не сможете делать его по-другому.

Как вкусно приготовить лосось в духовке

О лучше методе готовки блюда рассказало издание Express. Профессиональный повар Дон Перри показала способ, как приготовить лосось чтобы он не был сухим. Хотя женщина сама не очень любит рыбу, она нашла специи, которые значительно улучшают ее вкус.

Видео дня

Для приготовления Перри рекомендует брать замороженную, а не свежую рыбу, которую перед готовкой размораживают в холодильнике. Заморозка снижает риск того, что лосось будет несвежим или зараженным паразитами.

Сам метод приготовления состоит из двух этапов: сначала мы запекаем приправленный лосось в духовке, а затем поливаем ароматным чесночно-травяным соусом. Это гарантирует сочность рыбного филе. Остатками заправки можно полить любой салат, кашу, запеченные овощи, хлеб и другие блюда.

Для первого этапа понадобятся такие ингредиенты:

филе лосося;

две ложки оливкового масла;

щепотка соли;

щепотка черного и душистого перца.

А для соуса подготовьте эти продукты:

пучок петрушки, базилика, мяты, шнитт-лука (можно взять все виды зелени или какую-то один);

зубчик чеснока;

чайная ложка винного уксуса;

щепотка соли и перца;

две-три столовые ложки оливкового масла;

сок четвертины лимона.

Для начала разогрейте духовку до 210°. Одной ложкой масла смажьте противень для выпечки, а второй рыбу. Также приправьте и посолите лосось. Запекайте его от 5 минут, если любите сырое внутри филе, до примерно 10 минут, если хотите полностью запеченную рыбу.

Пока блюдо запекается, готовим ароматный соус: мелко нарезаем зелень, измельчаем чеснок, смешиваем с оливковым маслом, перцем, солью и винным уксусом. Пробуйте заправку на вкус и делайте ее более соленой или кислой, пока не достигнете идеального баланса. Готовый горячий лосось выложите на тарелку, щедро полейте этой смесью и сбрызните лимонным соком. Подавайте с салатом, овощами или рисом.

