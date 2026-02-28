Если правильно подобрать "соседей", корнеплод вырастет крупным.

Уже совсем скоро начнется сезон работ на огороде, и пора продумывать, как правильно разместить культуры на участке и подобрать им "соседей". Это очень важный этап, поскольку неправильное соседство может существенно навредить будущему урожаю.

УНИАН решил разобраться, что лучше посадить рядом со свеклой и, в частности, можно ли размещать по соседству морковь, капусту или помидоры.

Что лучше сажать рядом со свеклой

Чтобы этот овощ хорошо развивался и давал отличный урожай, ему нужны "соседи", которые не конкурируют с ним за питание и не затеняют его.

Вот что посадить рядом со свеклой на грядке лучше всего:

Шпинат – у него поверхностные корни, эта зелень не помешает корнеплоду.

– у него поверхностные корни, эта зелень не помешает корнеплоду. Чеснок – он имеет мочковатую корневую систему, которая слабо развита и находится преимущественно в верхнем слое почвы. Поэтому эта культура тоже не станет конкурентом для корнеплода за питание. Кроме того, чеснок способен отпугивать, в частности, тлю и может защищать почву от грибковых заболеваний.

– он имеет мочковатую корневую систему, которая слабо развита и находится преимущественно в верхнем слое почвы. Поэтому эта культура тоже не станет конкурентом для корнеплода за питание. Кроме того, чеснок способен отпугивать, в частности, тлю и может защищать почву от грибковых заболеваний. Салат-латук – это культура с неглубокой и компактной корневой системой, которая слаборазвита. Салат может помешать овощу только в том случае, если будет расти очень близко.

Еще что можно посадить рядом со свеклой – это лук. Считается, что этот овощ может отпугивать вредителей своим специфическим запахом. Кроме того, у него компактная корневая система, и он не будет мешать свекле развиваться.

Можно ли сажать капусту рядом со свеклой, морковь и помидоры

Белокочанная капуста и морковь считаются одними из лучших "соседей" для этого корнеплода. У моркови корневая система стержневого типа, она уходит в землю глубже, чем корни свеклы, поэтому овощи не конкурируют между собой за питание. И ботва моркови обычно не затеняет свеклу.

У капусты мочковатая корневая система, она потребляет те питательные вещества, которые находятся возле поверхности почвы, и эта культура также не конкурирует с корнеплодом. Но капусте нужно много питания, поэтому, если ее сажать возле корнеплода, лучше дополнительно удобрить грядку.

У помидоров стержневая корневая система, и эти овощи тоже не будут конкурентами для корнеплода. Но есть нюанс – очень близко ни капусту, ни помидоры возле свеклы сажать не нужно, поскольку они могут затенить корнеплод. Теперь точно понятно, можно ли сажать помидоры рядом со свеклой. Огородники советуют, чтобы между этими культурами расстояние составляло минимум 30-40 сантиметров.

Мы разобрались с тем, какие культуры можно высаживать рядом со свеклой, но стоит указать и на то, какое соседство очень нежелательно. Во-первых, не стоит размещать рядом другие корнеплоды, например, картофель, поскольку у них может быть высокая конкуренция за питание и влагу.

Во-вторых, не рекомендуют сажать рядом фасоль – она активно потребляет питательные вещества из грунта и способна угнетать рост корнеплодов.

Теперь понятно, что сажать рядом со свеклой лучше всего, а от каких "соседей" этот корнеплод стоит уберечь. Правильный подбор культур для посадки помогает получить более крупные и сладкие корнеплоды.

Ранее УНИАН писал, что можно сажать после фасоли, чтобы обеспечить правильный севооборот и получить хороший урожай.

