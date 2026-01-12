Определились победители премии 'Золотой глобус-2026': полный список

В Беверли-Хиллз состоялась 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которая отмечает лучшие достижения в кино и на телевидении.
Как пишет Variety, главным фаворитом вечера среди фильмов стала сатирическая лента "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, которая получила четыре награды, в частности за лучший фильм в категории "мюзикл или комедия", режиссуру и сценарий.
В драматической категории главный приз получил фильм "Гамнет", посвященный сложной семейной жизни Уильяма Шекспира. Картина также принесла "Золотой глобус" ирландской актрисе Джесси Бакли за лучшую женскую роль в драме.
Среди телепроектов абсолютным лидером стал мини-сериал "Переходный возраст" от Netflix, который завоевал четыре награды. Актер Стивен Грэм получил награду за главную мужскую роль, а 16-летний Оуэн Купер вошел в историю как самый молодой лауреат в своей актерской категории. Лучшим драматическим сериалом года признали "Питт", тогда как в категории комедийных сериалов победу одержал сатирический проект о Голливуде "The Studio".
Актерские награды в кино также получили Тимоти Шаламе (лучший актер в комедии или мюзикле, "Марти Суприм") и Роуз Бирн (лучшая актриса в комедии или мюзикле, "Я не железная"). В драматической мужской категории победил Вагнер Моура за роль в фильме "Тайный агент", который также был признан лучшим международным фильмом.
Кроме того, в этом году премия впервые отметила подкасты. Победу в новой категории одержал комедийный проект актрисы Эми Полер "Good Hang With Amy Poehler".
Полный список победителей:
- лучший фильм - драма - "Гамнет";
- лучший фильм - мюзикл или комедия - "Битва за битвой";
- лучший анимационный фильм - "Кейпоп-охотницы на демонов";
- кинематографическое и кассовое достижение - "Грешники";
- лучший фильм на иностранном языке - "Тайный агент";
- лучшая актриса - драма - Джесси Бакли ("Гамнет");
- лучший актер - драма - Вагнер Моура ("Тайный агент");
- лучшая актриса - мюзикл или комедия - Роуз Бирн ("Я не железная");
- лучший актер - мюзикл или комедия - Тимоти Шаламе ("Марти Суприм");
- лучшая актриса второго плана в кино - Теяна Тейлор ("Битва за битвой");
- лучший актер второго плана в кино – Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");
- лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
- лучший сценарий - Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
- лучшая оригинальная музыка – Людвиг Йорханссон ("Грешники");
- лучшая оригинальная песня - "Golden" ("Кейпоп-охотницы на демонов");
- лучший драматический сериал - "Питт";
- лучший комедийный сериал или мюзикл – "The Studio";
- лучший мини-сериал или антология - "Юность";
- лучшая актриса в драматическом сериале - Риа Сигорн ("Единственная");
- лучший актер в драматическом сериале - Ноа Уайли ("Питт");
- лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости");
- лучший актер в комедийном сериале - Сет Роген ("The Studio");
- лучшая актриса в мини-сериале или антологии - Мишель Уильямс ("Dying for Sex");
- лучший актер в мини-сериале или антологии - Стивен Грэм ("Переходный возраст");
- лучшая актриса второго плана на ТВ - Эрин Догерти ("Переходный возраст");
- лучший актер второго плана на ТВ - Оуэн Купер ("Переходный возраст");
- лучший стендап-спецвыпуск – Рики Джервейс ("Mortality");
- лучший подкаст - "Good Hang With Amy Poehler".
Напомним, полный список номинантов на "Золотой глобус-2026" можно увидеть по ссылке.