Определились победители премии 'Золотой глобус-2026': полный список

В Беверли-Хиллз состоялась 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которая отмечает лучшие достижения в кино и на телевидении.

Как пишет Variety, главным фаворитом вечера среди фильмов стала сатирическая лента "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, которая получила четыре награды, в частности за лучший фильм в категории "мюзикл или комедия", режиссуру и сценарий.

В драматической категории главный приз получил фильм "Гамнет", посвященный сложной семейной жизни Уильяма Шекспира. Картина также принесла "Золотой глобус" ирландской актрисе Джесси Бакли за лучшую женскую роль в драме.

Среди телепроектов абсолютным лидером стал мини-сериал "Переходный возраст" от Netflix, который завоевал четыре награды. Актер Стивен Грэм получил награду за главную мужскую роль, а 16-летний Оуэн Купер вошел в историю как самый молодой лауреат в своей актерской категории. Лучшим драматическим сериалом года признали "Питт", тогда как в категории комедийных сериалов победу одержал сатирический проект о Голливуде "The Studio".

Актерские награды в кино также получили Тимоти Шаламе (лучший актер в комедии или мюзикле, "Марти Суприм") и Роуз Бирн (лучшая актриса в комедии или мюзикле, "Я не железная"). В драматической мужской категории победил Вагнер Моура за роль в фильме "Тайный агент", который также был признан лучшим международным фильмом.

Кроме того, в этом году премия впервые отметила подкасты. Победу в новой категории одержал комедийный проект актрисы Эми Полер "Good Hang With Amy Poehler".

Полный список победителей:

  • лучший фильм - драма - "Гамнет";
  • лучший фильм - мюзикл или комедия - "Битва за битвой";
  • лучший анимационный фильм - "Кейпоп-охотницы на демонов";
  • кинематографическое и кассовое достижение - "Грешники";
  • лучший фильм на иностранном языке - "Тайный агент";
  • лучшая актриса - драма - Джесси Бакли ("Гамнет");
  • лучший актер - драма - Вагнер Моура ("Тайный агент");
  • лучшая актриса - мюзикл или комедия - Роуз Бирн ("Я не железная");
  • лучший актер - мюзикл или комедия - Тимоти Шаламе ("Марти Суприм");
  • лучшая актриса второго плана в кино - Теяна Тейлор ("Битва за битвой");
  • лучший актер второго плана в кино – Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");
  • лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
  • лучший сценарий - Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
  • лучшая оригинальная музыка – Людвиг Йорханссон ("Грешники");
  • лучшая оригинальная песня - "Golden" ("Кейпоп-охотницы на демонов");
  • лучший драматический сериал - "Питт";
  • лучший комедийный сериал или мюзикл – "The Studio";
  • лучший мини-сериал или антология - "Юность";
  • лучшая актриса в драматическом сериале - Риа Сигорн ("Единственная");
  • лучший актер в драматическом сериале - Ноа Уайли ("Питт");
  • лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости");
  • лучший актер в комедийном сериале - Сет Роген ("The Studio");
  • лучшая актриса в мини-сериале или антологии - Мишель Уильямс ("Dying for Sex");
  • лучший актер в мини-сериале или антологии - Стивен Грэм ("Переходный возраст");
  • лучшая актриса второго плана на ТВ - Эрин Догерти ("Переходный возраст");
  • лучший актер второго плана на ТВ - Оуэн Купер ("Переходный возраст");
  • лучший стендап-спецвыпуск – Рики Джервейс ("Mortality");
  • лучший подкаст - "Good Hang With Amy Poehler".

Напомним, полный список номинантов на "Золотой глобус-2026" можно увидеть по ссылке.

