Определились победители премии 'Золотой глобус-2026': полный список

Больше всего наград получил фильм "Битва за битвой".

В Беверли-Хиллз состоялась 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которая отмечает лучшие достижения в кино и на телевидении.

Как пишет Variety, главным фаворитом вечера среди фильмов стала сатирическая лента "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, которая получила четыре награды, в частности за лучший фильм в категории "мюзикл или комедия", режиссуру и сценарий.

В драматической категории главный приз получил фильм "Гамнет", посвященный сложной семейной жизни Уильяма Шекспира. Картина также принесла "Золотой глобус" ирландской актрисе Джесси Бакли за лучшую женскую роль в драме.

Среди телепроектов абсолютным лидером стал мини-сериал "Переходный возраст" от Netflix, который завоевал четыре награды. Актер Стивен Грэм получил награду за главную мужскую роль, а 16-летний Оуэн Купер вошел в историю как самый молодой лауреат в своей актерской категории. Лучшим драматическим сериалом года признали "Питт", тогда как в категории комедийных сериалов победу одержал сатирический проект о Голливуде "The Studio".

Актерские награды в кино также получили Тимоти Шаламе (лучший актер в комедии или мюзикле, "Марти Суприм") и Роуз Бирн (лучшая актриса в комедии или мюзикле, "Я не железная"). В драматической мужской категории победил Вагнер Моура за роль в фильме "Тайный агент", который также был признан лучшим международным фильмом.

Кроме того, в этом году премия впервые отметила подкасты. Победу в новой категории одержал комедийный проект актрисы Эми Полер "Good Hang With Amy Poehler".

Полный список победителей:

лучший фильм - драма - "Гамнет";

лучший фильм - мюзикл или комедия - "Битва за битвой";

лучший анимационный фильм - "Кейпоп-охотницы на демонов";

кинематографическое и кассовое достижение - "Грешники";

лучший фильм на иностранном языке - "Тайный агент";

лучшая актриса - драма - Джесси Бакли ("Гамнет");

лучший актер - драма - Вагнер Моура ("Тайный агент");

лучшая актриса - мюзикл или комедия - Роуз Бирн ("Я не железная");

лучший актер - мюзикл или комедия - Тимоти Шаламе ("Марти Суприм");

лучшая актриса второго плана в кино - Теяна Тейлор ("Битва за битвой");

лучший актер второго плана в кино – Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность");

лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");

лучший сценарий - Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");

лучшая оригинальная музыка – Людвиг Йорханссон ("Грешники");

лучшая оригинальная песня - "Golden" ("Кейпоп-охотницы на демонов");

лучший драматический сериал - "Питт";

лучший комедийный сериал или мюзикл – "The Studio";

лучший мини-сериал или антология - "Юность";

лучшая актриса в драматическом сериале - Риа Сигорн ("Единственная");

лучший актер в драматическом сериале - Ноа Уайли ("Питт");

лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости");

лучший актер в комедийном сериале - Сет Роген ("The Studio");

лучшая актриса в мини-сериале или антологии - Мишель Уильямс ("Dying for Sex");

лучший актер в мини-сериале или антологии - Стивен Грэм ("Переходный возраст");

лучшая актриса второго плана на ТВ - Эрин Догерти ("Переходный возраст");

лучший актер второго плана на ТВ - Оуэн Купер ("Переходный возраст");

лучший стендап-спецвыпуск – Рики Джервейс ("Mortality");

лучший подкаст - "Good Hang With Amy Poehler".

Напомним, полный список номинантов на "Золотой глобус-2026" можно увидеть по ссылке.

