Украинская ведущая застряла в ОАЭ из-за войны: 'Каждый сам за себя' (фото)

По словам Крук, сейчас на улицах города Дубай очень мало людей.

Блогерша и телеведущая Валерия Крук, более известная как Кульбаба, пожаловалась на отсутствие поддержки украинцев, оказавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах во время войны.

Женщина, которая находится в городе Дубай, рассказала в своем Instagram-аккаунте, что на практике заявление посольства Украины не подтверждается. Речь идет о сообщении, согласно которому "власти ОАЭ проинструктировали, что все туристы, которые сейчас не могут покинуть страну, будут обеспечены проживанием". Крук пишет следующее:

"За завтраком думаем, что делать дальше, принимать какое-то решение, исходя из последних новостей. Эвакуацией украинцев никто не занимается. Проживание также на нас. Все на нас. Рейсы, конечно, отменяются на неопределенный срок. Каждый сам за себя".

Также Валерия призвала подписчиков не советовать ей лететь через Оман или Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии). Она объясняет это беспокойством за собственную безопасность.

"До Саудовской Аравии путь составляет 10-12 часов. А теперь вспоминаем начало войны в Украине, когда из страны все выехали со своим имуществом, украшениями и деньгами, а многих из нас там уже "ждали". Так вот, можно не доехать со своим имуществом. А можно и вообще не доехать. Что касается Омана: сегодня его не бомбят, но как будет дальше - мы не знаем", - добавила блогерша.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах также застряла украинская певица MamaRika, которая поехала туда отдохнуть вместе с маленьким сыном и подругой.

