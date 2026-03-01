Такая простая шарлотка понравится занятым кулинарам.

Шарлотка с яблоками является одним из любимейших домашних десертов украинцев. Классическая выпечка сама по себе довольно легкая в приготовлении, но есть рецепты, которые еще больше ее упрощают. Ленивая шарлотка идеально подойдет тем, кто не имеет духовки дома или вообще не хочет возиться с тестом.

Мы подробно рассказали, как готовится аппетитная ленивая шарлотка - рецепт может иметь две вариации. В первой мы запекаем пирог в сковороде вместо духового шкафа. А во втором методе вам не нужно вымешивать тесто - вместо него используется вчерашний хлеб.

Ленивая шарлотка на сковороде

Ингредиенты для такого десерта не отличаются от тех, что используются в классических рецептах. Чтобы ленивая шарлотка на кефире получилась удачной, подготовьте такие ингредиенты:

четыре средних яблока;

одно яйцо;

двести миллилитров кефира;

сто сорок граммов муки;

сто граммов сахара;

пятьдесят граммов сливочного масла;

щепотка разрыхлителя для теста;

корица, гвоздика, мускатный орех по вкусу.

Яблоки промойте, разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте кубиком. На горячую сковороду выложите половину сливочного масла и сахара, а также фрукты. Готовьте яблоки на среднем огне примерно 10 минут, пока они не станут мягкими.

Пока плоды тушатся, приготовьте тесто: смешайте кефир с яйцом до пышной массы. Влейте остальное растопленное масло, всыпьте остаток сахара и специи по вкусу. Затем постепенно вмешивайте в тесто просеянную муку с разрыхлителем.

Мягкие яблоки разровняйте лопаткой и равномерно полейте тестом. Накройте сковороду крышкой, а огонь на конфорке убавьте. Готовится шарлотка на сковороде примерно 20-25 минут - готовность можно проверить с помощью зубочистки. Чтобы достать пирог, аккуратно переверните его на широкую миску.

Ленивая шарлотка из батона

Этот рецепт на самом деле является не упрощенным, а максимально приближенным к настоящей французской шарлотке. Во Франции яблочный пирог готовят из смоченного в яйце белого хлеба.

Для приготовления выпечки возьмите такие ингредиенты:

четыре яблока;

один вчерашний батон;

восемьсот миллилитров молока;

три яйца;

сто сорок граммов сахара;

щепотку ванилина;

сливочное масло и панировочные сухари для посыпки формы.

Батон нарежьте тонкими и широкими ломтиками шириной не более 1 см. Взбейте молоко с яйцами, сахаром и ванилином. В этой смеси замочите кусочки хлеба примерно на 20 минут. За это время помойте и нарежьте кубиками яблоки.

Подготовьте форму для выпечки диаметром приблизительно 25 см. Смажьте дно и бока сливочным маслом, потом посыпьте панировочными сухарями (можно также мукой). Поочередно выложите батон и яблоки, пока ингредиенты не закончатся. Выпекайте в духовке около 40 минут при 180°.

