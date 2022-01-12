Безумный коктейль на любителя: рецензия на фильм "King’s Man: Начало"

13 января в украинский прокат выходит комедийный боевик "King’s Man: Начало", являющийся приквелом фильмов о британской секретной службе 2015 и 2017 годов. Картина, собравшая впечатляющий актерский состав во главе с Рэйфом Файнсом, получилась безумным коктейлем из вольной трактовки истории, немного пафоса, немного баловства и юмора не для всех. Разбираемся, кому стоит и не стоит смотреть этот фильм.

Комедийный боевик "King’s Man: Начало" / The King's Man (Великобритания, США, 2021) от режиссера Мэттью Вона, который также снял две предыдущие части франшизы о британской суперсекретной службе – "Kingsman: Секретная служба" (2015) и "Kingsman: Золотое кольцо" (2017), после череды переносов добирался до "больших экранов" больше двух лет. Однако, когда это наконец произошло в декабре прошлого года, западные критики приняли фильм довольно прохладно. Вот и мы, уже зная о таких реакциях, шли на допремьерный показ с определенной долей опасения. Впрочем, на деле оказалось, что фильм получился очень даже достойным, по крайней мере в плане того, чтобы не дать вам заскучать и развлечь (а не за этим ли мы ходим в кинотеатры?). Рассказываем, что к чему (разумеется, без спойлеров).

Как и предыдущие два фильма, новый "Кингсмен" основан на комиксах "The Secret Service" шотландского автора Марка Миллара, который в разные годы работал с Marvel Comics и DC. Одной из его наиболее известных работ является комикс "Пипец", экранизированный в 2010 году именно режиссером "Кингсмена" Мэттью Воном. В принципе, уже учитывая такой послужной список что автора, что режиссера становится понятно, что это зрелище зайдет далеко не всем.

Новый фильм является приквелом первых двух фильмов и, собственно, рассказывает, как создавалась легендарная служба в начале 20 века и откуда взялись позывные агентов, связанные с "Легендой о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола".

В центре всей этой истории оказался герцог Оксфордский Орландо, роль которого исполнил один из лучших британских актеров современности Рэйф Файнс (лорд Волан-де-Морт в серии фильмов о Гарри Поттере, "Английский пациент", "Список Шиндлера", "Залечь на дно в Брюгге", "Кориолан", "007: Координаты "Скайфолл", "Отель "Гранд Будапешт"). Здесь его персонаж – в прошлом герой войны, а ныне ярый пацифист, который вынужден вновь взяться за оружие, чтобы противостоять самым ужасным в истории тиранам и криминальным гениям, которые соберутся вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей.

Помогают ему в этом нелегком деле его сын Конрад (Харрис Дикинсон из "Малефисента: Владычица тьмы" и "Темные отражения"), верный слуга Шола (Джимон Хонсу из "Кровавый алмаз" и "Меч короля Артура") и няня Полли (Джемма Артертон из "Рок-волна" и "Принц Персии: Пески времени"), наладившая целую сеть шпионов среди прислуги по всему миру.

Также в фильме снялись Даниэль Брюль ("Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Тенет"), Стэнли Туччи ("Первый мститель", "Милые кости"), Мэттью Гуд ("Матч-пойнт", "Игра в имитацию"), Чарльз Дэнс ("Игра престолов", "Корона") и многие другие.

В общем, только уже ради одного актерского состава на фильм стоит идти, особенно если вы ценители творчества хоть кого-то конкретного из них. Все они отлично справились с задачей. Однако особенно хотелось бы выделить Тома Холландера ("Гордость и предубеждение", "Богемская рапсодия"), который исполнил сразу трех персонажей – английского короля Георга V, германского императора Вильгельма II и русского царя Николая II. И, конечно же, Риса Иванса ("Рок-волна", "Новый Человек-паук", "Берлинская резидентура"), который невероятно ярко и одновременно карикатурно в хорошем смысле этого слова перевоплотился в Григория Распутина. Вы гарантировано будете смеяться все отведенное ему экранное время! А, ну и еще, конечно, мы просто не можем не похвалить горных козлов!

И тут мы подходим к весьма интересному и одновременно противоречивому пункту, который мог смутить неподготовленного зрителя. А именно – в "Кингсмене: Начало" использовано огромное количество персонажей, основанных на реальных исторических фигурах, которые принимают участие в знаковых событиях, правда, изложенных в весьма вольной трактовке.

На самом деле, получилось весьма интересно. Но есть нюансы – в фильме очень много персонажей и событий, которые сменяют друг друга так быстро, что зритель еще не успевает вникнуть в одно, как его уже переключают на что-то другое. Возможно, таким образом часть историй остаются недосказанными, но, на самом деле это некритично – основные сюжетные линии все же закрыты.

И хоть фильм не претендует на историческую достоверность, все же тем, кто хоть минимально не знаком с прототипами персонажей и историческими фактами, будет сложновато вникнуть в сюжет, а порой даже может быть скучно. Если же вы немного в курсе событий, то будет даже весьма любопытно проводить параллели и гадать по ходу фильма, а как же они выкрутятся дальше.

С другой стороны, в какой-то мере "Кингсмен: Начало" – это антивоенный фильм. Так, герой Файнса проходит трансформацию из преданного солдата, не знающего пощады, до пацифиста, который изо всех сил старается избегать кровопролития и не допустить, чтобы его юный сын попал на войну, несмотря на все рвение молодого человека исполнить долг перед Родиной. Тематика "ужасов войны" в фильме поднимается несколько раз – как на словах, так и визуально. Чего только стоит момент, показано с помощью съемки, показывающий, во что Европа превратилась за годы войны.

Да, где-то в фильме перегибают с пафосом и драматизмом. Но его оперативно разбавляют юморов и яркими сценами драк. Есть в новом "Кингсмене" и несколько моментов с "шутками ниже пояса", за которые некоторые особо занудные обозреватели критиковали и прошлые две части. Кого-то может огорчить вот этот микс всего и сразу, однако, возможно стоит быть несколько более открытыми?

Если говорить о предсказуемости сюжета, то здесь 50 на 50. Какие-то моменты вы легко предугадаете, но, поверьте, есть здесь пару таких сюжетных поворотов, которые вас даже на минуточку шокируют!

Ах да, в середине титров есть дополнительная сцена. Кто знает, возможно у фильма еще будет продолжение.

Наш вердикт: "King’s Man: Начало", как и его предшественники – это фильм на любителя, который отлично выполняет все функции именно развлекательного кино. Это безумный коктейль из великолепного актерского состава, масштабной съемки, вольной трактовки истории, немного пафоса, немного баловства и юмора не для всех, который, тем не менее, не даст вам заскучать ни на минуту. Если вам понравились предыдущие фильмы, этот вам также "зайдет". Если вы слишком серьезны, ищите исторической достоверности или заранее нарисовали себе в уме, каким вы хотите видеть этот фильм, то мы вас предупредили.

Общая оценка – 8 из 10.

Марина Григоренко