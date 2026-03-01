Соберете 2 кг перца с одной посадки: что нужно посеять рядом

Урожайность многих культур напрямую зависит от среды, в которой они росли.

Болгарский перец любят многие дачники, но чтобы он хорошо вырос и дал много плодов, важно не только правильно поливать, удобрять и освещать растение, но и знать, что посадить рядом. Если правильно подобрать культуры для смешанного посева, они будут помогать друг другу расти и меньше болеть.

Разберемся, что хорошо растет рядом с перцем и насколько близко нужно высаживать рассаду.

Что посадить рядом с перцем – растения-компаньоны

Некоторые травы и овощные культуры выделяют вещества, отпугивающие вредителей, другие делают почву лучше или привлекают пчел. Если посадить рядом с перцем подобных "помощников", можно собрать больше урожая и не тратить деньги на химикаты.

Базилик и другие пахучие травы

Базилик сильно пахнет, и его запах не любят тля и паутинный клещ – ваши главные "враги" на огороде. Травы из тех, что можно посадить рядом с перцем, лучше засевать густо, вокруг ростков, чтобы они перебивали запах овоща и вредители его не нашли.

Бобы и горох

Эти растения накапливают азот из воздуха и удобряют им почву. Важно только, чтобы они не затеняли перец, так что сажать их нужно на чуть большем расстоянии.

Лук и чеснок

Они выделяют вещества, которые убивают грибки и отпугивают насекомых. К тому же у них небольшие корни, поэтому среди всего, что можно сажать рядом с болгарским перцем, именно лук с чесноком будут меньше всего мешать ему расти.

Морковь и салат

Морковь своими длинными корнями делает почву рыхлой и улучшает ее дренаж. Салат и шпинат растут близко к земле, поэтому они не дают почве быстро высыхать, но при этом мешают сорнякам сильно разрастись.

Цветы

Бархатцы выделяют вещества, которые убивают вредных червей (нематод) в почве. Настурции и петунии приманивают пчел и других насекомых, которые в свою очередь едят надземных вредителей. Это чуть ли не лучший вариант среди того, что посадить рядом с перцем – сладким и острым.

Что сажать рядом с перцем и как – практические рекомендации

Помимо того, что можно посадить рядом с перцем, сладким и острым, важно соблюдать определенные правила о том, как именно сажать растения-компаньоны.

Между кустами перца должно быть 30–40 см, а между рядами – 50–60 см для хорошей вентиляции. При этом прочие растения нужно сажать так, чтобы они не затеняли перец.

Так, например, те травы, что можно сажать рядом с перцем, лучше распределять по краям грядки или между кустами овоща. Лук и чеснок предпочтительно вкопать между рядами, на расстоянии 10–15 см от стебля. А морковь и салат можно, наоборот, выращивать плотнее друг к другу, чтобы они занимали меньше места.

Полезный прием – чередование рядов: один ряд перца, следующий – лук или зелень. Это улучшит циркуляцию воздуха и снизит риск грибковых заболеваний. Наконец, цветы желательно высаживать по периметру грядки, формируя своеобразный "защитный барьер" от вредителей.

Чтобы почва не высыхала и была нужной температуры, ее можно посыпать соломой или скошенной травой. Также рекомендуется избегать соседства с картофелем и баклажанами, поскольку они подвержены похожим болезням и могут распространить инфекцию на перец.

