Кухонные полотенца изначально предназначены для того, чтобы пачкаться. Банные же, по крайней мере в теории, должны оставаться мягкими и чистыми. Но когда мы разделяем темные и светлые вещи, холодную и горячую стирку, стоит ли также отделять кухонные полотенца от банных?

Ранее у нас уже выходил материал о том, как стирать белые полотенца, а сегодня разберемся, как правильно стирать грязные кухонные полотенца и можно ли это делать одновременно с махровыми, которые мы используем после душа.

Можно ли стирать кухонные полотенца с банными

Корреспонденты популярного журнала "Southern Living" обратились к трем экспертам по стирке, и все они сошлись во мнении, что, в целом, полотенца лучше стирать раздельно.

"Кухонные и банные полотенца необходимо стирать отдельно. Это не подлежит сомнению", – утверждает Элизабет Шилдс, операционный менеджер компании Super Cleaning Service Louisville.

По словам эксперта, все сводится к вопросам гигиены. Банные полотенца соприкасаются с лицом и телом, тогда как кухонные используются для протирания столешниц, на которых могли находиться миски для домашних животных или обрабатываться сырые продукты. Так что если вы не знаете, с чем стирать кухонные полотенца, то лучше отводить им отдельное время или мыть вручную.

Том Чекони, президент компании Heritage Park Laundry, придерживается аналогичной позиции. "Банные полотенца, включая полотенца для рук, как правило, следует стирать отдельной загрузкой", – отмечает он. "Банные и ручные полотенца являются своего рода магнитом для бактерий. Они подвергаются воздействию различных источников загрязнения, включая кишечную палочку (E. coli) и другие микроорганизмы.

"Производители банных полотенец обычно рекомендуют стирать их в теплой воде, что лучше сохраняет цвет, однако для уничтожения бактерий все же лучше использовать горячую воду либо стирать в теплой воде с последующей сушкой при высокой температуре", – поясняет Чекони.

Можно ли стирать кухонные полотенца с обычными – крайние случаи

Впрочем, по мнению экспертов, в крайнем случае полотенца можно стирать вместе. Однако при этом важно соблюдать ряд условий, чтобы обеспечить санитарную безопасность.

"Если раздельная стирка затруднительна из-за нехватки места, времени или средств, допустимо время от времени стирать полотенца вместе, при условии использования максимально высокой температуры воды, качественного моющего средства и полной сушки", – отмечает Елена Наварро, эксперт по уборке и профессиональный организатор компании Sparkly Maid Austin.

Тем не менее она рассматривает этот вариант как крайнюю меру во избежание перекрестного загрязнения бактериями, а также потому, что кухонные полотенца часто содержат жирные остатки и сильные пищевые запахи, которые могут перейти на банные полотенца, в результате чего вся загрузка может приобрести неприятный запах.

Так что если вы не хотите, чтобы свежевыстиранное белье пахло плохо и требовало повторной стирки, лучше дважды подумать о том, следует ли стирать кухонные и банные полотенца вместе.

