'Марти Великолепный': обзор трагикомедии, в которой Тимоти Шаламе сыграл одну из своих лучших ролей

УНИАН делится впечатлениями о нацеленной на "Оскар" спортивной трагикомедии Джоша Сафди.

15 января 2026 года в широкий украинский прокат наконец выходит спортивная трагикомедия "Марти Великолепный" (Marty Supreme) с Тимоти Шаламе в главной роли, частично вдохновленная реальными событиями. Читайте обзор фильма на УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета фильма, который в украинском прокате проходит под названием "Марти Суприм. Гений комбинаций", – наглый юноша по имени Марти Маузер, который мечтает стать лучшим в мире игроком в пинг-понг, то есть настольный теннис. Ради достижения своей цели он готов буквально на все – пренебрегать родными и близкими, уволиться с приличной работы, нарушать закон и нормы морали, и этот список можно продолжать бесконечно.

Чтобы попасть на Чемпионат мира в Японии, где у него будет возможность дать реванш своему обидчику, Марти соглашается на унизительную сделку, когда все другие варианты исчерпываются. Впрочем, возможно, после ряда падений и разочарований он наконец поймет, что же на самом деле является самым важным в жизни.

Реальная история в основе

Возможно, после просмотра фильма кому-то из зрителей будет трудно поверить, но в основе сюжета лежит реальная история. Прототип главного героя – легендарный американский игрок в настольный теннис Марти Райзман.

Как и киношный Марти, тот увлекся этим видом спорта тогда, когда в США он оставался не слишком популярным. И точно так же, Райзман с подросткового возраста прибегал к шулерству – подыскивал игроков-любителей в небольших клубах, сначала поддавался им, а затем выигрывал у всех, когда ставки уже были достаточно высоки. А потом гастролировал по миру в паре с другим теннисистом Дугласом Картлендом, исполняя комедийный номер по настольному теннису на разогреве у баскетбольного шоу Harlem Globetrotters.

Впрочем, в фильме были упущены, собственно, спортивные достижения реального Марти Райзмана. Он действительно является настоящим пионером настольного тенниса в Америке, и посвятил развитию этого спорта почти всю свою жизнь. Он несколько раз выигрывал бронзу чемпионата мира, начиная с 1948 года (на тот момент ему было всего 18 лет), а свой последний профессиональный титул он завоевал в 1997 году, когда ему было 67 лет.

Публика любила Райзмана, поскольку он поражал не только мастерством профессионального спортсмена, но и был настоящим шоуменом.

В 1974 году он выпустил автобиографическую книгу "Игрок на деньги: Исповедь величайшего игрока и мошенника в настольном теннисе Америки" – собственно, описанные в ней события частично легли в основу фильма "Марти Великолепный".

Одна из лучших ролей Тимоти Шаламе

Главной звездой фильма стал, пожалуй, один из самых известных молодых актеров современности Тимоти Шаламе (франшиза "Дюна", "Вонка", "Французский вестник", "Не смотри вверх"). К своим нынешним 30 годам он уже успел получить полторы сотни престижных номинаций, а победить – примерно в трети из них.

В частности, у него две номинации на "Оскар" – за фильмы "Назови меня своим именем" (2018) и "Боб Дилан: Совершенный незнакомец" (2025). И "Марти Суприм" вполне может принести ему еще одну номинацию, а, возможно, даже наконец желанного "золотого человечка". По крайней мере, критики и зрители в восторге от его игры в этом фильме и даже называют эту роль лучшей в его карьере – она уже принесла ему награду Critics' Choice Awards.

Как бы вы ни относились к персоне Тимоти Шаламе, которого недоброжелатели дразнят "сладким мальчиком" или критикуют за громкий роман со светской львицей Кайли Дженнер (из семьи Кардашьян), факт остается фактом – актер он первоклассный. Со всей настойчивостью Шаламе погружается в каждую роль, буквально пропуская через себя своего персонажа. Более того, во время промо-кампаний каждого из своих фильмов он начинает частично копировать поведение своих героев – так и в случае с "Марти Великолепным" во время интервью он ведет себя несколько нагло (впрочем, в пределах разумного).

Ну а компанию на экране в "Марти Великолепном" ему достойно составили Гвинет Пэлтроу ("Влюбленный Шекспир", "Талантливый мистер Рипли", "Железный человек", сериал "Политик"), Одесса Эзайон ("Восставший из ада", "До рассвета") и рэпер Tyler, The Creator, настоящее имя Тайлер Грегори Оконма, для которого это первая серьезная роль на больших экранах.

Еще один интересный кинодебют в фильме – канадский бизнесмен и медийная персона Кевин О'Лири, который воплотил образ жестокого предпринимателя Милтона Роквелла. В целом же в фильме задействованы около 140 непрофессиональных актеров, в том числе японский теннисист-паралимпиец Кото Кавагути, который, собственно, и сыграл главного соперника Марти, чемпиона с нарушениями слуха Кото Эндо.

Кто режиссер

Снял фильм американский режиссер Джош Сафди, который в свое время прославился в дуэте со своим младшим братом Бенни. Самые известные их ленты – криминальные триллеры "Хорошие времена" (2017) с Робертом Паттинсоном и "Неограненные драгоценности" (2019) с Адамом Сэндлером.

После последнего братья решили поработать отдельно – и оба сняли спортивные биографические фильмы. В частности, Бенни представил осенью 2025 года драму "Крушащая машина" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном (и украинским чемпионом Александром Усиком), а Джош взялся за трагикомедию "Марти Великолепный".

Интересно, что оба фильма получили положительные отзывы критиков, однако "Крушащая машина", несмотря на звездный каст и именитого режиссера, обернулась кассовым провалом (всего 21 миллион долларов кассовых сборов при бюджете 50 миллионов), а "Марти Великолепный" оказался более успешным – он уже "отбил" вложенные в него 70 миллионов долларов, но его прокат в мире еще не завершился.

Реакция на фильм

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 94% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 83% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 89 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,2 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

"Фильм "Марти Великолепный", в котором Тимоти Шаламе предстает в своей самой заразительной харизматичной форме, – это мощный эпос, который реализует свои заоблачные стремления, одновременно критикуя токсичные амбиции своего героя", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Марти Великолепный" – это пример ленты, сделанной исключительно под наградный сезон (и она уже подалась на все возможные престижные премии с "Оскаром" во главе). Впрочем, если некоторые чисто оскаровские фильмы ужасно вылизаны и пресны, "Марти Суприм" – это едкий, резкий фильм, который может где-то шокировать, где-то раздражать, где-то заставлять сопереживать.

Эта лента – совсем не о спорте, а скорее об упрямстве в достижении своей цели, когда трудно определить, где же грань дозволенного и насколько низко можно упасть, прежде чем наступит прозрение.

Ну и, конечно, "Марти Великолепный" – это огромное актерское достижение Тимоти Шаламе, который своей харизмой вытягивает фильм в те моменты, когда он начинает немного проседать (все же 2,5 часа экранного времени).

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

