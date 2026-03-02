Музыканты зарабатывают деньги в стране, которая ведет жестокую войну против соседей.

Американская метал-группа As I Lay Dying, играющая в жанре металкор, приехала с концертами в Российскую Федерацию, хотя та и ведет захватническую войну против Украины.

На официальной странице группы в Instagram появилось совместное фото, на котором музыканты радостно улыбаются возле Собора Василия Блаженного, расположенного на Красной площади:

"Хотелось остаться подольше, но мы в Москве, чтобы успеть на рейс к первому концерту тура завтра".

В марте у As I Lay Dying запланированы концерты в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Владивостоке. В комментариях россияне массово благодарят группу за то, что те стали одними из немногих, кто согласился выступить в стране-террористке. В то же время некоторые возмутились такой позицией музыкантов:

"Клоуны. Идите поговорите с семьями погибших в Украине. Конечно, вы слишком трусливы для этого".

"Видимо, вы снова попали в какой-то черный список. Странно, что вы так любите делать худшие вещи. На турне у вас тоже есть нацистские логотипы? Стыдно сейчас играть в России".

"Поддерживаете страну-террориста. Позор вам".

Напомним, ранее стало известно, что звездный актер из сериала "Во все тяжкие" снялся в клипе российских рэперов.

