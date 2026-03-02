Звезда 'Крепостной' Сагайдачная в третий раз стала мамой (фото)

Актриса поделилась первыми кадрами с младенцем.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная в третий раз стала мамой.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. Оказалось, что роды были еще 26 февраля. Однако только сегодня, 2 марта, актриса решила признаться, что теперь она многодетная мама. Анна родила сына, имя которого пока держит в секрете.

"Многодетная мама в чате. Сынок. 26.02.2026", - подписала первые фотографии с сыном звездная мама, позируя в роддоме.

К слову, у Сагайдачной есть старший сын Тимур от первого брака и дочь Мира от отношений с новым избранником, которого она тщательно скрывает от публики.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Сагайдачная рассказала, какое хобби приносило ей доход в начале войны. Тогда звезда создала бизнес на дому и могла зарабатывать до 40 тысяч гривень в месяц.

