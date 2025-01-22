УНИАН делится впечатлениями о новинке от Джеймса Мэнголда.

23 января 2025 года в украинский прокат выходит музыкальный байопик "Боб Дилан: Совершенный незнакомец" (A Complete Unknown), рассказывающий о становлении будущей рок-легенды. Удалось ли Тимоти Шаламе передать образ Дилана, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Фильм, снятый на основе книги "Dylan Goes Electric!" 2014 года американского фолк-гитариста и музыкального журналиста Элайджи Уолда, охватывает только события с 1961 по 1965 год и рассказывает о становлении будущей рок-легенды Боба Дилана.

19-летний юноша Роберт Циммерман, выходец из добропорядочной еврейской семьи из Миннесоты (его бабушка и дедушка, к слову, эмигрировали в США из Одессы), приезжает в Нью-Йорк, чтобы встретиться со своим тяжелобольным кумиром – известным фолк-музыкантом Вуди Гатри.

Одновременно амбициозный парень, который явно хочет, чтобы мир его услышал, быстро вливается в местную тусовку исполнителей народной музыки. Он поражает всех вокруг своей игрой на гитаре, авторскими песнями и хрипловатым, "взрослым" голосом. А еще – своей наглостью и загадочностью. Он сразу представляется всем под псевдонимом Боб Дилан и ничего не говорит о своем прошлом. Он быстро находит новых друзей (и девушек) и так же быстро с ними прощается. Но ему все сходит с рук, потому что все окружающие видят в нем музыкального гения.

Основной сюжет разворачивается вокруг поисков Диланом своего стиля. Начиная как фольк-музыкант, с типичным репертуаром в сопровождении только акустической гитары и губной гармоники, он очень быстро понимает, что ему тесно в рамках этого жанра. Он стремится экспериментировать быстрее, чем его окружение и публика готовы это принять.

Кульминацией фильма становится выступление Дилана на Ньюпортском фолк-фестивале в 1965 году. До этого он уже дважды был хедлайнером этого фестиваля и публика его обожала, однако на этот раз он решил представить им свое новое звучание и вышел на сцену с электрогитарой в сопровождении группы профессиональных музыкантов. Части публики это не понравилось – и Дилан покинул сцену только после трех песен. Таким образом он окончательно разорвал связи с фолк-тусовкой.

Уже в титрах фильма зрителям рассказывают, что одна из представленных на фестивале песен Дилана "Like a Rolling Stone" вскоре стала настоящим хитом, которую впоследствии неоднократно признавали лучшей песней всех времен и поворотным моментом в истории мировой поп-музыки.

По состоянию на сейчас Дилан является одним из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен, также он имеет в своем активе множество престижных наград, в том числе с дюжену "Грэмми", а также "Оскар" и "Золотой глобус". Кроме того, он был награжден "Пулитцеровской премией" "за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру посредством лирических композиций исключительной поэтической силы" и Нобелевской премией по литературе 2016 года за "создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции" – он единственный музыкант, награжденный такой наградой.

Актеры и персонажи

Образ Боба Дилана в фильме воплотил, возможно, один из самых популярных актеров современности – Тимоти Шаламе, известный широкой аудитории по дилогии "Дюна", ЛГБТ-драме "Назови меня своим именем", хоррору "Целиком и полностью", черной комедии "Не смотри вверх" и музыкальному фэнтези "Вонка".

Критики остались в восторге от игры Шаламе, похвалив его за удачную передачу многогранной персоны Дилана и исполнение песен. Кстати, в отличие от упомянутого выше "Вонки", в случае с которым некоторые киноэксперты критиковали вокальные способности Шаламе, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец" в украинском прокате проходит без дубляжа, так что на этот раз наши киноманы все же имеют возможность в полной мере оценить исполнение актера. И он действительно справился с этим очень хорошо – порой казалось, что перед нами действительно сам Боб Дилан.

Сам Шаламе рассказывал, что поставить вокал для фильма о Бобе Дилане ему помогала та же команда, которая работала с Остином Батлером во время работы над фильмом "Элвис" (2022). Кроме того, актер учился игре на гитаре и губной гармонике, а еще посещал места в Нью-Йорке, где проживал или бывал Дилан в 1960-х годах.

Также в фильме было собрано немало реальных персоналий, которые имели влияние на творчество и на карьеру Дилана в первой половине 1960-х годов. Собственно, частисно благодаря многим из них он и сумел достичь успеха.

В частности, музыканта Вуди Гатри, ради которого юный Дилан и приехал в Нью-Йорк, сыграл Скут Макнейри ("Арго", "12 лет рабства", "Не говори со злом"), а образ его друга, также влиятельного фолк-артиста Пита Сигера воплотил Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Х", "Достать ножи 2"). Именно последний первым разглядел талант юноши и начал продвигать его в своей тусовке.

Немалую роль в становлении Дилана сыграли и женщины. Первая из них – также фолк-музыкантка и композитор Джоан Баэз, которая на момент знакомства была уже более известна, чем он. Благодаря совместным выступлениям и исполнению авторских песен Дилана, его творчество удалось на раннем этапе донести до более широкой аудитории. Параллельно между ними были запутанные и бурные любовные отношения, которые, впрочем, не привели ни к чему хорошему. Баэз в фильме сыграла Моника Барбаро ("Топ Ган: Маверик", сериал "Фубар").

Другая важная девушка в карьере Дилана – художница Сьюзан Ротоло, имя которой в фильме по просьбе самого музыканта изменили на Сильви Руссо. Впрочем, как отметили критики, Сильви была копией Сьюзи во всем, кроме имени. Именно она была девушкой Дилана с 1961 по 1964 год (что не мешало ему одновременно периодически иметь интрижки с Баэз) и, как отмечают библиографы, она во многом повлияла на творчество юного Дилана. И именно она была девушкой, с которой музыкант позировал на обертке своего второго студийного альбома "The Freewheelin' Bob Dylan" 1963 года. Ее образ в фильме воплотила Эль Фэннинг ("Неоновый демон", "Малифисента", сериал "Великая").

Кроме того, в фильме сыграли Ник Офферман ("Восстание Штатов", сериалы "Парки и зоны отдыха", "Последние из нас"), которому досталась роль исследователя фолка Алан Ломакса, и Дэн Фоглер (франшиза "Фантастические твари"), который воплотил образ Альберта Гроссмана – первого настоящего менеджера Дилана, который, собственно, и помог ему стать известным.

Также небольшую, но яркую роль в фильме получил Бойд Холбрук ("Байкеры", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Нарко"), который сыграл кантри-легенду Джони Кэша. Почти на 10 лет старше Дилана, он уже был довольно известен к моменту начала восхождения на Олимп последнего. А также имел репутацию "плохого парня". В фильме он показан таким себе "змеем искусителем", который сначала начинает переписку с юным талантом, а затем несколько раз всплывает в его жизни, побуждая не бояться экспериментов и не обращать ни на кого внимания – сам Кэш в 1960-х годах тоже выпускал в основном концептуальные альбомы, которые нравились далеко не всем его поклонникам.

О режиссере

Снял ленту американский режиссер Джеймс Мэнголд, имеющий довольно пеструю фильмографию, точно не зажимая себя в рамках одного жанра.

В частности, в его активе есть и драма "Прерванная жизнь" (1999) с Вайноной Райдер и Анджелиной Джоли, и ромком "Кейт и Лео" (2001) с Мег Райан и Хью Джекманом, и суровый вестерн "Поезд на Юму" (2007) с Кристианом Бейлом и Расселом Кроу, и супергеройские фильмы "Росомаха" (2013) и "Логан" (2017) с Хью Джекманом, и спортивный байопик "Ford против Ferrari" (2019) с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном, и приключенческий фильм "Индиана Джонс и реликвия судьбы" (2023) с Харрисоном Фордом.

Интересно, что в 2005 году он выпустил еще один музыкальный байопик – "Переступить черту", рассказывающий о становлении уже упомянутого выше Джони Кэша. Главные роли в фильме исполнили Риз Уизерспун и Хоакин Феникс, которые получили номинации на "Оскар" за этот фильм (а Уизерспун еще и одержала победу). Всего у фильма было пять номинаций на "Оскар". Менгольд отметил, что на этот раз он пригласил на роль Кэша другого актера – Бойда Холбрука, с которым он уже ранее работал над фильмами "Логан" и "Индиана Джонс 5", потому что верил, что тот сможет показать Кэша с другой стороны, чем в "Переступить черту".

Во время работы над фильмом "Боб Дилан: Совершенный незнакомец" Мэнголд встречался с самим Бобом Диланом, чтобы тот прокомментировал сценарий – его правки позже режиссер передал Шаламе.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась в Лос-Анджелесе еще в начале декабря 2024 года, а в американский прокат он вышел под конец года. Широкой европейской аудитории пришлось ждать января-февраля 2025 года.

Сразу после премьеры фильм получил в основном положительные отзывы критиков, а также был номинирован на ряд престижных наград, в том числе на "Золотой глобус" в трех категориях – как лучший фильм, а также в актерских номинациях для Шаламе и Нортона.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 96% от зрителей с пометкой "Подтверждено горячо". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Заряженная электрическим исполнением Тимоти Шаламе, эта баллада Боба Дилана может и не проникает под кожу загадочного исполнителя, но заставляет вас почувствовать, что вы провели время в его компании", – звучит консенсус критиков Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец" – это красиво снятая лента, с отличным саундтреком и прекрасной актерской игрой. Фильм точно понравится меломанам, особенно тем, кто ностальгирует по музыке тех времен. Ну а тех, кто мало знаком с творчеством Дилана, возможно, побудит потом поинтересоваться им немного больше.

Впрочем, это фильм не только о музыке, он также прекрасно передает общественно-политическую атмосферу, которая царила в Америке 1960-х годов – от протестных движений до страха ядерной войны с СССР.

В то же время тем, кто не слишком интересуется музыкой, фильм может показаться несколько затянутым – все же он длится более двух часов. Также можно отметить несколько неоднородный темп фильма – некоторые эпизоды плывут слишком медленно, тогда как другие пролетают более поверхностно.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко