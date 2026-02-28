Денисенко внезапно заговорила о свадьбе и детях с новым бойфрендом

Актриса не исключает перемен в личной жизни уже в этом году.

36-летняя актриса Наталья Денисенко заявила, что ее бойфренд хочет жениться и завести ребенка, но она не спешит с этим решением.

Ведущая проекта "Утро в большом городе" спросила у артистки, которая пришла с бизнесменом Юрием Савранским на премьеру фильма "Мавка. Настоящий миф", не делал ли он ей предложение в День святого Валентина. Денисенко ответила, что в этом году этот праздник был "плохой астрологической датой для предложения":

"Готовлюсь ли я к свадьбе? Знаете, у меня, наверное, исчезло желание много раз выходить замуж. Я знаю, что Юра очень хотел бы и свадьбу, и ребенка, но мне так хочется насладиться этой встречей. Я наоборот Юре говорила, что давай немного не спешить".

Напомним, в большом интервью, которое артистка дала после развода с актером-воином Андреем Фединчиком, которому родила сына, Наталья Денисенко заявляла, что раскроет свои новые отношения только после того, как получит обручальное кольцо.

Видео дня

Однако вскоре Денисенко и бизнесмен Юрий Савранский начали публиковать совместные фотографии и видео, а также публично говорить о своих чувствах. Бывший муж заявлял, что актриса вступила в эти отношения еще во время их брака.

Вас также могут заинтересовать новости: