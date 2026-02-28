Разбираемся, от чего вытягивается рассада огурцов и что с ней делать.

Огурцы чаще всего сажают прямо в грунт - эти овощи не любят ни пересадку, ни пикировку. Но когда хочется получить более ранний урожай, то их выращивают через рассаду. Вот именно здесь начинающие огородники сталкиваются с первыми проблемами. Достаточно допустить одну ошибку - и сеянцы быстро теряют крепость: истончаются, наклоняются и становятся слабыми. Не спешите грешить на сорт - здесь дело в другом. Давайте разберемся, что делать, когда рассада вытягивается, и как это исправить.

Рассада огурцов сильно вытягивается - что делать

Разберемся в причинах, почему вытягивается рассада огурцов - что делать, если саженцы становятся длинными и хрупкими? Есть три главные причины этого.

Нехватка света

Недостаток освещения - наиболее частая причина. В конце зимы и весной солнечного света еще мало, даже если рассада стоит у вас на южном окне. Поэтому сеянцы начинают тянуться к солнцу - стебли удлиняются, становятся тонкими и искривляются, обычно в сторону окна.

Чтобы этого избежать, рассаде нужно дополнительное освещение - в этом случае фитолампа не роскошь, а просто необходимость. Ее включают на 2-3 часа утром и вечером, компенсируя таким образом нехватку солнца.

Много тепла

Слишком высокая температура в помещении или теплый подоконник тоже могут провоцировать вытягивание рассады. Дело в том, что в тепле надземная часть начинает расти быстрее, а корни за ней не успевают. Поэтому росток получает недостаточно питания, листья формируются слабыми, а стебель удлиняется.

Проблему усугубляет еще и тот факт, что и днем, и ночью температура в помещении одинакова - в природе так не бывает. То есть, растения не получают ночью сигнала замедлить рост. Что делать, если рассада вытягивается именно из-за этого?

Попробуйте обеспечить сеянцам ночной режим на 4-5°C ниже дневного: например, на ночь можно ставить емкости на застекленный балкон, террасу или теплую веранду, а утром возвращать обратно. Важно при этом следить за температурой, чтобы не допустить переохлаждения. Если на балконе прохладно, рассаду можно аккуратно укрыть пленкой.

Чрезмерный полив

Иногда рассада огурцов начинает вытягиваться потому, что вы перестарались. Много влаги и тепла создают идеальные условия для слишком быстрого и непропорционального роста. Стебли опять-таки начинают активно вытягиваться, а растения становятся слабыми.

Попробуйте временно сократить полив, подсыпьте немного грунта в емкости. Также важно наладить температурный режим, о котором говорили выше.

В дальнейшем полив должен быть умеренным и регулярным. Можно увлажнять почву из пульверизатора по мере ее подсыхания, а рыхлить грунт аккуратно зубочисткой.

Что делать, если рассада огурцов вытягивается, хотя получает достаточно света, соблюдается температурный режим и полив умеренный? Есть еще одна причина, хотя и менее распространенная - это неправильная подкормка.

Тут можно перестараться по незнанию. Например, если в удобрениях преобладает азот, то надземная часть начинает развиваться слишком быстро, и сеянцы вытягиваются. Поэтому перед посевом опытные огородники советуют замачивать семена в растворах с упором на фосфор и калий, при этом содержание азота в удобрении не должно превышать их долю.

Если же рассаду вы уже "перекормили", и она вытянулась, то нужно уменьшить полив, нормализовать температуру и временно прекратить подкормку сеянцев до самой высадки растений в грунт.

