Огурцы чаще всего сажают прямо в грунт - эти овощи не любят ни пересадку, ни пикировку. Но когда хочется получить более ранний урожай, то их выращивают через рассаду. Вот именно здесь начинающие огородники сталкиваются с первыми проблемами. Достаточно допустить одну ошибку - и сеянцы быстро теряют крепость: истончаются, наклоняются и становятся слабыми. Не спешите грешить на сорт - здесь дело в другом. Давайте разберемся, что делать, когда рассада вытягивается, и как это исправить.
Разберемся в причинах, почему вытягивается рассада огурцов - что делать, если саженцы становятся длинными и хрупкими? Есть три главные причины этого.
- Нехватка света
Недостаток освещения - наиболее частая причина. В конце зимы и весной солнечного света еще мало, даже если рассада стоит у вас на южном окне. Поэтому сеянцы начинают тянуться к солнцу - стебли удлиняются, становятся тонкими и искривляются, обычно в сторону окна.
Чтобы этого избежать, рассаде нужно дополнительное освещение - в этом случае фитолампа не роскошь, а просто необходимость. Ее включают на 2-3 часа утром и вечером, компенсируя таким образом нехватку солнца.
- Много тепла
Слишком высокая температура в помещении или теплый подоконник тоже могут провоцировать вытягивание рассады. Дело в том, что в тепле надземная часть начинает расти быстрее, а корни за ней не успевают. Поэтому росток получает недостаточно питания, листья формируются слабыми, а стебель удлиняется.
Проблему усугубляет еще и тот факт, что и днем, и ночью температура в помещении одинакова - в природе так не бывает. То есть, растения не получают ночью сигнала замедлить рост. Что делать, если рассада вытягивается именно из-за этого?
Попробуйте обеспечить сеянцам ночной режим на 4-5°C ниже дневного: например, на ночь можно ставить емкости на застекленный балкон, террасу или теплую веранду, а утром возвращать обратно. Важно при этом следить за температурой, чтобы не допустить переохлаждения. Если на балконе прохладно, рассаду можно аккуратно укрыть пленкой.
- Чрезмерный полив
Иногда рассада огурцов начинает вытягиваться потому, что вы перестарались. Много влаги и тепла создают идеальные условия для слишком быстрого и непропорционального роста. Стебли опять-таки начинают активно вытягиваться, а растения становятся слабыми.
Попробуйте временно сократить полив, подсыпьте немного грунта в емкости. Также важно наладить температурный режим, о котором говорили выше.
В дальнейшем полив должен быть умеренным и регулярным. Можно увлажнять почву из пульверизатора по мере ее подсыхания, а рыхлить грунт аккуратно зубочисткой.
Что делать, если рассада огурцов вытягивается, хотя получает достаточно света, соблюдается температурный режим и полив умеренный? Есть еще одна причина, хотя и менее распространенная - это неправильная подкормка.
Тут можно перестараться по незнанию. Например, если в удобрениях преобладает азот, то надземная часть начинает развиваться слишком быстро, и сеянцы вытягиваются. Поэтому перед посевом опытные огородники советуют замачивать семена в растворах с упором на фосфор и калий, при этом содержание азота в удобрении не должно превышать их долю.
Если же рассаду вы уже "перекормили", и она вытянулась, то нужно уменьшить полив, нормализовать температуру и временно прекратить подкормку сеянцев до самой высадки растений в грунт.
Ранее мы публиковали лунный посевной календарь на март 2026 - когда будут наиболее благоприятные дни для посева рассады.