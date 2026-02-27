'Хотела как лучше, а мама сделала как всегда': Гросу рассказала, как муж узнал о ее беременности

Певица долго сама не понимала, что беременна.

Украинская певица Алина Гросу заявила, что новость о беременности стала для нее сюрпризом, ведь она была уверена, что просто нездорова.

Артистка рассказала подписчикам своего Instagram-блога, что является ипохондриком. Поэтому когда во время съемок фильма в Киеве она начала постоянно испытывать тошноту, то сразу пришла к выводу, что с ее организмом что-то не так:

"Мне так хотелось есть, а я не понимала, чего. Теперь мне будет очень стыдно смотреть этот фильм. Меня тошнит. Я начала нервничать. От чего? Что? Как?".

Несколько дней Алина звонила маме и жаловалась на свое состояние, а на четвертый день та посоветовала ей наконец обратиться к врачу. После этого певица сдала анализы, пошла на гастроскопию, где ей диагностировали гастрит, а также проконсультировалась с терапевтом и неврологом.

"И никто, никто из этих врачей не сказал этой очень умной женщине: "Тебе нужно просто сделать тест. Тест!". А женщина эта умная даже просто не доперла. Потому что до этого я делала миллион раз уже те тесты и ничего же. И зачем мне себя травмировать еще раз? Ну достало уже", - сказала девушка.

Во время УЗИ врач заставила Гросу понервничать, ведь очень долго обследовала ее, не говоря ни слова. После этого она порадовала уже побледневшую певицу заявлением, что та беременна. Несмотря на то, что в коридоре Алину ждал муж, первой она сообщила об этом своей маме. Чего она не ожидала, так это того, что женщина успеет позвонить ее избраннику и поздравить его еще до того, как дочь выйдет из кабинета.

Алине не понравилось, что мужчина имеет довольное выражение лица и якобы совсем не волнуется, что ей сказал врач, поэтому она не рассказала ему о беременности. Уже на следующее утро он не выдержал и выразил ей свое возмущение:

"Он такой срывается: "Как ты могла мне не сказать, не показать, что у меня будет ребенок?" Короче, я хотела как лучше, а мама сделала как всегда".

Напомним, гендер-пати Алина Гросу проводила уже со своим мужем. Во время совместного праздника супруги выяснили, что у них родится мальчик.

