Популярной украинской певице удалили опухоль (фото)

Майорова призывает других внимательно следить за своим здоровьем.

Украинская певица Даша Майорова (MAYOROVA) сообщила, что врачи успешно удалили опухоль, которую у нее обнаружили недавно.

В своем Instagram-аккаунте 26-летняя девушка опубликовала фотографии с больничной койки. "Опухоль удалена. Я могу дальше кричать, стрессовать и снимать 70 клипов в день", - написала она.

Майорова также посоветовала женщинам и мужчинам не пренебрегать собственным здоровьем и систематически обследоваться у врачей. После операции она даже хочет купить себе ультразвуковой диагностический аппарат:

"Раз в год делайте УЗИ груди. Да и вообще - полный чек-ап. В наших стрессовых реалиях я бы вообще каждый день просвечивалась с ног до головы. На день рождения куплю аппарат УЗИ. Ребята, вас это тоже касается".

Как сообщал УНИАН, о опухоли Даша Майорова рассказала своим подписчикам в начале месяца. Ее первое заявление вызвало такую бурную реакцию, что ей пришлось успокаивать собственных поклонников.

По словам певицы, у нее обнаружили фиброаденому - доброкачественную опухоль молочной железы, которая появилась и выросла очень быстро.

