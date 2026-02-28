Популярной украинской певице удалили опухоль (фото)

Украинская певица Даша Майорова (MAYOROVA) сообщила, что врачи успешно удалили опухоль, которую у нее обнаружили недавно.
В своем Instagram-аккаунте 26-летняя девушка опубликовала фотографии с больничной койки. "Опухоль удалена. Я могу дальше кричать, стрессовать и снимать 70 клипов в день", - написала она.
Майорова также посоветовала женщинам и мужчинам не пренебрегать собственным здоровьем и систематически обследоваться у врачей. После операции она даже хочет купить себе ультразвуковой диагностический аппарат:
"Раз в год делайте УЗИ груди. Да и вообще - полный чек-ап. В наших стрессовых реалиях я бы вообще каждый день просвечивалась с ног до головы. На день рождения куплю аппарат УЗИ. Ребята, вас это тоже касается".
Как сообщал УНИАН, о опухоли Даша Майорова рассказала своим подписчикам в начале месяца. Ее первое заявление вызвало такую бурную реакцию, что ей пришлось успокаивать собственных поклонников.
По словам певицы, у нее обнаружили фиброаденому - доброкачественную опухоль молочной железы, которая появилась и выросла очень быстро.