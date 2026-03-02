Козловский впервые прокомментировал увольнение из армии

Артист говорит, что сейчас не готов раскрывать детали.

Известный украинский певец Виталий Козловский отказался говорить о причинах своего увольнения из рядов Вооруженных сил Украины.

На премьерном показе фильма "Мавка. Настоящий миф" ведущая шоу "Утро в большом городе" прямо спросила у артиста, почему его списали из украинской армии. Козловский ответил, что будет рассказывать об этом уже после окончания войны России против Украины:

"Наступит момент, и я об этом буду говорить. Я об этом расскажу в большом интервью. Но мне кажется, что сейчас еще не время об этом говорить открыто так".

Как сообщал УНИАН, ранее Виталий Козловский рассказывал, что проходил военную службу в Национальной гвардии Украины и Национальном президентском оркестре.

В конце сентября прошлого года Громадське выяснило, что летом 2024 года артиста, который тогда был солдатом резерва 22 отдельной механизированной бригады, уволили в запас. Во время службы он должен был проходить регулярные учебные сборы и давать концерты в воинских подразделениях "для поддержания морально-психологического состояния и боевого духа" военнослужащих.

Согласно ответу Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Козловского уволили в запас из-за необходимости ухаживать за женой с инвалидностью I или II группы.

