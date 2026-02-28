Смертельно для кошек и опасно для людей: 5 цветов, которые нельзя сажать во дворе

Из-за одного из цветков у котов возможно развитие острого поражения почек.

Любители цветов уже активно готовятся к весне, думают, что посадить у себя во дворе, возле дома или на дачном участке, а также занимаются поиском семян.

Однако не все цветущие растения стоит высаживать недалеко от места, где живут или периодически находятся люди и домашние животные. УНИАН уже называл самые ядовитые растения Украины и решил разобраться, какие цветы нельзя сажать на участке, поскольку они могут быть опасны, в частности, вызвать отравление.

Есть 5 видов цветов, которые выглядят очень красиво, но их лучше не разводить.

Какие цветы нельзя сажать во дворе дома или на даче

Лучше отказаться от глицинии, пишет Forbes. В ней содержатся токсичные лектины и гликозиды. Особенно опасны семена и стручки растения.

Даже небольшое количество семян может вызвать симптомы отравления:

Жжение во рту.

Боли в желудке.

Рвоту.

Диарею.

Спутанность сознания.

Головокружение.

Обморок.

Вот еще какие цветы нельзя сажать на даче, если у вас есть кошки – так это лилии. Обычные садовые лилии опасны прежде всего для этих животных. Если кот съест любую часть этого растения, у него может развиться острое поражение почек, и возможна смерть животного.

Кроме того, не стоит высаживать ирисы. В корнях растения содержится токсин иридин. На человека это вещество обычно не сильно воздействует, однако, если оно попадет в организм животных, то возможны, в частности, рвота и слюнотечение.

Гортензии и клематис также в списке тех, которые не стоит сажать на участке или возле дома. В гортензиях есть вещество амигдалин, которое в организме может в малых количествах выделять цианид, способный навредить как людям, так и животным – спровоцировать диарею, рвоту и тошноту. Кроме того, в результате контакта с гортензией на коже может появиться сыпь.

А клематис в "черном списке", поскольку в нем содержится токсин анемонин. Из-за прикосновения к этому растению как у людей, так и у животных может возникнуть дерматит. Если съесть клематис, во рту могут появиться язвы.

