Смертельно для кошек и опасно для людей: 5 цветов, которые нельзя сажать во дворе

Любители цветов уже активно готовятся к весне, думают, что посадить у себя во дворе, возле дома или на дачном участке, а также занимаются поиском семян.
Однако не все цветущие растения стоит высаживать недалеко от места, где живут или периодически находятся люди и домашние животные. УНИАН уже называл самые ядовитые растения Украины и решил разобраться, какие цветы нельзя сажать на участке, поскольку они могут быть опасны, в частности, вызвать отравление.
Есть 5 видов цветов, которые выглядят очень красиво, но их лучше не разводить.
Какие цветы нельзя сажать во дворе дома или на даче
Лучше отказаться от глицинии, пишет Forbes. В ней содержатся токсичные лектины и гликозиды. Особенно опасны семена и стручки растения.
Даже небольшое количество семян может вызвать симптомы отравления:
- Жжение во рту.
- Боли в желудке.
- Рвоту.
- Диарею.
- Спутанность сознания.
- Головокружение.
- Обморок.
Вот еще какие цветы нельзя сажать на даче, если у вас есть кошки – так это лилии. Обычные садовые лилии опасны прежде всего для этих животных. Если кот съест любую часть этого растения, у него может развиться острое поражение почек, и возможна смерть животного.
Кроме того, не стоит высаживать ирисы. В корнях растения содержится токсин иридин. На человека это вещество обычно не сильно воздействует, однако, если оно попадет в организм животных, то возможны, в частности, рвота и слюнотечение.
Гортензии и клематис также в списке тех, которые не стоит сажать на участке или возле дома. В гортензиях есть вещество амигдалин, которое в организме может в малых количествах выделять цианид, способный навредить как людям, так и животным – спровоцировать диарею, рвоту и тошноту. Кроме того, в результате контакта с гортензией на коже может появиться сыпь.
А клематис в "черном списке", поскольку в нем содержится токсин анемонин. Из-за прикосновения к этому растению как у людей, так и у животных может возникнуть дерматит. Если съесть клематис, во рту могут появиться язвы.
