Чтобы получить много урожая, соблюдайте правила чередования культур на участке.

В сельском хозяйстве существует севооборот - это правила чередования культур на участке. Выращивать одно растение на том же месте много лет подряд нельзя, иначе оно истощит почву. Мудрые дачники должны знать, что сажать после помидоров на следующий год можно только определенные овощи. Всегда учитывайте, как предшественники будут влиять на новые саженцы.

Мы рассказали, что можно сажать после помидоров и чего категорически нельзя по законам севооборота. Не пренебрегайте этими правилами, иначе даже при идеальном уходе насладиться большим урожаем не получится.

Что можно посадить после помидоров

При планировании посевов следует запомнить важный нюанс - томаты потребляют много азота из земли. Поэтому на следующий год в этом месте сажают культуры, которым этот микроэлемент в большом количестве не нужен.

Хорошо на грядках после помидоров растут бобовые культуры, то есть фасоль, горох и чечевица. Они не только не нуждаются в азоте сами, но еще и вырабатывают его и так обогащают почву.

Если вам интересно, можно ли садить чеснок после помидоров, это будет хорошей идеей. Если томаты оставят каких-то вредителей в грунте, чесночные фитонциды их уничтожат.

Ответ на вопрос, можно ли сажать лук после помидоров, аналогичный. Такое чередование отлично сказывается на луковицах.

Также сажать на тех же грядках рекомендуется некоторые корнеплоды. Морковь, свекла, сельдерей и репа - культуры, которые не разделяют одинаковых болезней с томатами. А еще в почве они растут глубже, чем помидорные корни. На этой глубине земля еще не истощена.

Можно ли после помидоров сажать огурцы - этим также часто озадачены фермеры. Это очередной пример хорошего севооборота, когда у растений нет общих вредителей. А разные виды корневой системы исключают конкуренцию за питательные вещества.

Что садить после помидоров нельзя

В ботанике томаты относятся к семейству пасленовых. На участке, где в прошлом году росли помидоры, не рекомендуется сеять другие растения этого типа - картофель, баклажан, перцы и физалис. Причина проста - у всех пасленов есть общие болезни, которые из томатов сразу перейдут на новые саженцы.

Также плохими преемниками томатов считаются тыквы и кабачки. Они потребляют из земли те же самые микроэлементы, что и помидоры. Поэтому при таком чередовании им не будет хватать веществ.

Если вы задумываетесь, можно ли сажать клубнику после помидоров, то лучше сразу откажитесь от такой идеи. Обе культуры уязвимы к фитофторозу, который может зимовать в земле. К тому же после томатов ягоды вырастут очень кислыми - для сладкого вкуса им не хватит микроэлементов в почве.

