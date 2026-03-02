Дата 2 марта богата народными верованиями и международными событиями.

Второй день марта интересен многими древними народными обычаями. У верующих принято чествовать двух христианских святых. Есть также международный праздник сегодня, посвященный ментальному здоровью подростков. А народные верования предупреждают об опасности рукоделия.

Какой сегодня праздник в Украине

Какой-либо официальный повод для празднования 2 марта отсутствует. Однако украинцы могут ознакомиться с тем, что за праздник сегодня в Украине отмечается в народных или православных верованиях.

Какие сегодня памятные даты и важные события

2 марта является годовщиной нескольких важных для отечественной истории событий. В 1918 году в УНР был принят первый закон об украинском гражданстве. В этому же году украинская армия освободила Киев от большевиков, а в 1993 году основана Академия медицинских наук.

Кроме того, 2 марта 2026 года есть важное события - некоторые гривны изымаются из обращения. Расплатиться нельзя будет купюрами 1, 2, 5 и 10 гривень 2003-2007 годов выпуска. Вместо них будут действовать монеты и более новые банкноты.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день психического здоровья подростков проводится ежегодно второго марта. Подростковый возраст очень сложный и сопровождается многими проблемами. В этот период ребенку как никогда важно чувствовать поддержку со стороны взрослых и медицинских сотрудников.

Другие достойные упоминания всемирные праздники сегодня - это День тенниса, День компакт-дисков, День спасения бездомных кошек.

Какой сегодня праздник церковный

После перехода на новый календарь православная церковь начала чествовать 2 марта двух известных святых - епископа Феодота Киринейского и митрополита Киевского Иова, который возглавил Михайловский Златоверхий монастырь.

В старом календаре, который также называют юлианским, сегодня праздник монаха Феодора Киево-Печерского. Он прославился тем, что взял обет молчания, чтобы доказать преданность Богу.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки говорили, что 2 марта часто дует морозный ветер, даже если погода стоит теплая. Вот что еще твердят давние приметы:

если уже показались первые подснежники, то вскоре начнется оттепель;

птицы купаются в лужах - март будет теплым;

сосульки еще не растаяли - весна будет поздней;

ночью на небе видно много звезд - к богатому урожаю зерна;

Кроме того, зная, какой сегодня церковный праздник, можно посвятить его молитвам: у святых Иова и Феодота просят утешения в горе, укрепления силы духа и помощи в сложных жизненных испытаниях.

Также этот день посвящали огородным работам. Крестьяне осматривали и проращивали семена, высаживали саженцы плодовых деревьев, заботились о садовом инвентаре. Есть обычай для родителей на здоровье ребенка - нужно выйти на прогулку и дать малышу погреться под солнечными лучами.

Что нельзя делать сегодня

Очень неудачен праздник 2 марта для рукоделия, шитья, пришивания пуговиц - такие действия "укоротят" года жизни, говорят народные верования. Ещё нежелательно поднимать любые предметы с земли и гулять в дикой местности.

