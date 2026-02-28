Фанаты Рианны ликуют: певица появилась в студии и намекнула на новые треки

Певица скрыла, что именно записывала в студии.

Барбадосская певица и бизнесвумен Rihanna, чьи фанаты уже почти 10 лет ждут новый студийный альбом после последнего ANTI (2016), намекнула на запись новой музыки.

Звезда поделилась в своем Instagram-блоге видео, в котором показала один из своих рабочих дней. Сначала Рианна сняла встречу с командой своего бренда Savage X Fenty, во время которой обсуждались дизайны и ткани. Она призналась, что после встречи должна идти в студию и делать костюм для своего младшего сына на Марди Гра.

Около 2:30 утра Rihanna уже работала в студии, однако звук в видео был отключен, чтобы не раскрывать детали музыки. Певица пошутила со звукорежиссерами:

"Мы когда-нибудь выпьем кофе и познакомимся".

Фанаты были в восторге от сообщения о студии, надеясь на новый, девятый студийный альбом певицы:

"Так мы все слышали и видели студию, да? Какой замечательный день".

"Не говорите о студии так громко, она может передумать".

"Студия! Пожалуйста, перестань играть с моими чувствами, Рири".

"Не стоит радоваться раньше времени, а вдруг это саундтрек к аниме?".

Напомним, 13 сентября прошлого года Рианна родила третьего ребенка. Девочке дали имя Роки Айриш Майерс.

