Полотенца не нужно даже ни в чем замачивать - одна вещь быстро их размягчит.

Существует несколько способов, как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки - одни хозяйки замачивают их в укусе, другие пытаются стирать без кондиционера, а третьи, отчаявшись, просто выбрасывают или переводят в ранг тряпок. Рассказываем, что делать, если полотенце стало жестким, и почему этот метод лучше многих других.

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми снова - лайфхак

Эксперт по уходу за домом из Miraclebrand Сьюз Даулинг в материале издания Express рассказала, как реанимировать махровые полотенца, если ими уже невозможно пользоваться из-за жесткости самой ткани. Эксперт говорит, что полотенца часто становятся жесткими и неудобными, потому что большинство людей стирают их неправильно, что ослабляет волокна.

Большинство белья изготавливается из синтетических тканей, которые лучше всего сохраняют мягкость при использовании кондиционера для белья, но полотенца - это другое дело, поскольку они сделаны из гораздо более плотного хлопка, предназначенного для впитывания воды, но не мыла.

Добавление кондиционера для белья может привести к накоплению жидкости в хлопке и препятствовать правильному полосканию, из-за чего полотенца становятся жестче, менее впитывающими и постепенно истончаются со временем.

Даулинг подсказала, что обычный теннисный мяч поможет предотвратить образование неровностей и комков, которые обычно появляются во время цикла сушки. Добавление шариков в сушильную машину улучшит циркуляцию воздуха вокруг полотенец и разделит волокна. Все, что вам нужно сделать - это постирать полотенца как обычно при высокой температуре с небольшим количеством порошка, а затем переложить их в сушильную машинку и бросить внутрь несколько теннисных мячиком.

Также эксперт объяснила, что добавить в стиральную машинку, чтобы полотенца стали мягкими, если сушильной машинки нет. Она рекомендует такой же метод стирки, и главное - без добавления кондиционера. Если хотите избавиться от сильного неприятного запаха, можете всыпать в отсек для кондиционера немного лимонной кислоты или соды. После того, как полотенца будут как следует выстираны, включите режим полоскания, а затем, вынув их из стиральной машины, хорошенько встряхните, чтобы распушить волокна, и высушите естественным образом.

