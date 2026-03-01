Персональный тренер рассказал о простом способе терять по полкило жира в неделю.

Чтобы сбросить всего пару лишних килограммов, некоторые люди готовы пойти на отчаянные меры, изнуряя себя ежедневными физическими нагрузками, строгими диетами и всевозможными ограничениями. Однако есть и более простой способ добиться того же результата.

Персональный тренер и эксперт в области фитнеса поделился несложным методом, позволяющим сбросить до 3 килограммов в месяц, внеся всего одно изменение в повседневный распорядок. Разберемся, что это за метод такой и как быстро похудеть в домашних условиях.

Как похудеть за неделю – тратим время с пользой

Весна традиционно считается хорошим временем для изменения образа жизни и начала подготовки тела к лету: зимние праздники уже забылись, а до пляжного сезона еще далеко. К тому же Великий пост 2026 года начался рекордно рано, а он нередко мотивирует на диету даже неверующих людей.

А тем, кто не знает, как быстро похудеть в новом году, Луис Бейкер-Страуд, публикующий в TikTok рекомендации по фитнесу, тренировкам и питанию, предложил одно простое изменение, которое может привести к потере более 500 грамм чистого жира в неделю.

Как передает "Express", специалист по фитнесу считает, что добавление нескольких тысяч дополнительных шагов к ежедневной активности может помочь вам в том, как похудеть за месяц, сбросив до трех килограмм жира в сумме. Он отметил: "Это элементарное изменение, с которым справится даже самый несообразительный человек".

По его словам, вы можете сбросить до 3-х кг, не отказываясь от завтрака, не подсчитывая условные баллы и не переходя на исключительно мясную диету.

"Первое, что я прошу вас сделать, – это добавить 2 000 шагов к тому количеству, которое вы проходите сейчас. Если в данный момент вы делаете 3 000 шагов, начните ежедневно проходить 5 000. Главное – не пропускать ни дня", – отметил Луис.

Дополнительные 2 000 шагов в день займут примерно от 15 до 30 минут, что легко можно реализовать во время обеденного перерыва или, например, выбрав пешую прогулку до ближайшего магазина вместо поездки на автомобиле. Так что если этот метод, как похудеть за месяц, окажется рабочим, уже через три недели вы привыкнете к пешим прогулкам и не захотите останавливаться.

Совет Луиса вызвал благодарную реакцию в комментариях. Однако не все согласились с предложением тренера: некоторые комментаторы отметили, что уже проходят по 10 000 шагов в день, но все равно испытывают трудности со снижением веса.

Согласно информации на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании, быстрая 10-минутная прогулка ежедневно приносит значительную пользу здоровью и является одним из самых простых способов, как похудеть в животе, повысить уровень физической активности, снизить вес и улучшить общее самочувствие.

Быстрой считается ходьба со скоростью около трех миль в час – это быстрее, чем неспешная прогулка. Понять, что вы идете в быстром темпе, можно так: вы способны поддерживать разговор, но уже не сможете напевать текст песни.

