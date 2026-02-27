Хитовый скандинавский бестселлер о детективе получил экранизацию на Netflix: трейлер

Премьера состоится в конце марта.

Стриминговая платформа Netflix представила трейлер нового криминального сериала "Детектив Холе" (Jo Nesbo's Detective Hole), который выйдет уже 26 марта. Проект обещает стать громкой премьерой в жанре скандинавского нуара.

В основе сериала - книги норвежского писателя Ю Несбьо, которые разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров по всему миру. Его герой, детектив Гарри Холе, давно стал культовой фигурой для поклонников криминальных историй.

Главную роль исполнил Тобиас Зантельман ("Выход", "Кон-Тики"). Он играет сложного антигероя, который охотится на серийного убийцу в темных закоулках Осло, параллельно пытаясь разоблачить коррумпированного коллегу Тома Ваалера, которого сыграл Джоэл Киннаман ("Тихая ночь", "Робокоп").

Зантельманн рассказал, что для него эта роль является особенно ответственной, пишет Tudum. Актер стремился сохранить дух книг, но в то же время создать собственное видение героя. По словам Киннамана, съемки в Осло добавили истории аутентичности, а сотрудничество с автором позволило глубже раскрыть темный мир персонажей.

Сериал будет состоять из девяти эпизодов и погрузит зрителей в морально неоднозначный мир, где герои готовы идти на крайности ради собственного понимания справедливости.

