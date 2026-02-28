'Нас не сломить': Ирина Федишин поразила поступком маленького сына (фото)

Певица гордится своим ребенком.

Украинская певица и автор песен Ирина Федишин заявила, что ее маленький сын переделал дрон российских оккупантов в "птичку" для украинской армии.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с их с продюсером Виталием Човником сыном Олегом, который "колдует" над беспилотным летательным аппаратом. По ее словам, младший сын сам выразил желание переделать БПЛА:

"Несколько месяцев назад военные подарили мне трофейный дрон, который сбили наши ребята. Олежка посмотрел на этот дрон и сказал: "Мама, а если из этого сделать наш? Украинский". Докупил запчасти, собрал, паял, учился, ошибался, перепаивал. И сделал. Ему 10 лет, смотрю на него и понимаю: нас не сломить. Мы не просто воюем. Мы создаем. Горжусь тобой, сынок".

В комментариях к посту поклонники артистки восхищаются изобретательностью ее сына, засыпая мальчика комплиментами:

"Какой умница".

"Ирина, какой ваш сын Олежик молодец! Пусть у него все получается!".

"Вау! Он молодец!".

Как известно, Ирина Федишин замужем за продюсером Виталием Човником, пара вместе более 15 лет. У супругов двое сыновей: Юрий, который родился в 2011 году, и Олег (2015).

