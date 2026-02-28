Каждое из этих устройств может стать причиной пожара, если включить его в удлинитель.

Удлинители используются практически в каждом доме, и в современном мире это почти необходимая вещь. С помощью такого девайса можно одновременно подключить больше техники, сразу зарядить телефон, ноутбук и так далее. Однако иногда люди применяют такую розетку не только для мелких приборов и не знают, можно ли подключать кухонную технику к удлинителям или обогревательные приборы.

От чего может сгореть удлинитель - что нельзя через него подключать

Ранее мы уже говорили о том, можно ли включать микроволновку через удлинитель, и что будет, если так сделать. Теперь же обратимся к списку, который озвучил Джастин Нильсен, эксперт по энергетике компании Wolf River Electric в материале Express. Он напомнил, что удлинители рассчитаны на максимальный ток. "

Когда вы подключаете оборудование, потребляющее большую мощность, вы рискуете превысить расчетные пределы кабеля. Если кабель работает за пределами своих безопасных характеристик, он может перегреться. В более сложных ситуациях перегрев может привести к расплавлению изоляции или даже к пожару в доме. То, что он включается, не означает, что он безопасен. Электробезопасность – это нагрузка, а не только подключение", - отметил эксперт.

Видео дня

Вместе с этим он рассказывает, можно ли в один удлинитель включать холодильник и микроволновку, и какую технику вообще лучше не подключать через такое устройство.

Микроволновка

Нильсен категоричен относительно того, Можно ли подключать кухонную технику к удлинителям. По его словам, микроволновые печи потребляют значительное количество тока, даже если работают всего несколько минут.

Для эффективного нагрева пищи им требуется высокая мощность, и она подается очень быстро. Эксперт по энергетике сказал, что скачок напряжения может создать нагрузку на удлинитель, особенно если к нему подключены другие устройства.

Он пояснил: "Кухонные приборы часто располагаются группами, что усиливает соблазн использовать удлинитель с несколькими розетками. Но мощные приборы, такие как микроволновые печи, безопаснее всего подключать непосредственно к настенной розетке".

Холодильник

Проблема с холодильниками, в которых есть морозильные камеры, заключается не только в потреблении электроэнергии, но и в продолжительности работы. Они постоянно включаются и выключаются, потребляя ток в течение всего дня. Эта постоянная нагрузка со временем может привести к нагреву удлинительного кабеля. По словам эксперта, если кабель свернут или покрыт изоляцией, тепло не может должным образом рассеиваться. Со временем это может повредить изоляцию.

Чайник

Нильсен объяснил, можно ли включать чайник через удлинитель. Во многих домах это устройство используется чаще любого другого - чайник быстро нагревает воду, а это значит, что они потребляют большой ток за короткий промежуток времени. Подключение к удлинителю значительно увеличивает риск перегрева. Кроме того, эксперт категорически запретил подключать к одному и тому же удлинителю чайник и тостер, заметив, что такое сочетание может быть особенно опасным.

Стиральная машина

Естественно, это устройство к кухонной технике не относится, однако попало в список не просто так. Эксперт уверен, что стиральные машины - одни из самых энергоемких бытовых приборов в среднестатистическом доме. Во время циклов нагрева они потребляют много электричества. Когда машина нагревает воду, потребность в энергии резко возрастает. Именно тогда удлинители подвергаются наибольшему риску. Современные машины могут потреблять от 2000 до 25000 ватт в пиковом режиме работы, и для работы с такими устройствами всегда следует использовать стационарную розетку.

Можно ли включать обогреватель в удлинитель

Эксперт отметил, что любые переносные электрические обогреватели выручают при низких температурах на улице и способны быстро нагреть помещение. Тем не менее, он предупредил - даже не стоит думать о том, можно ли включать обогреватель в удлинитель. По словам специалиста, такая техника потребляет много высокой мощности в течение длительного времени и предназначены для прямого подключения к настенной розетке.

Нильсен сказал: "Отопление и электричество - это и так рискованное сочетание. Добавлять к этому еще и перегруженный кабель - это то, чего я никогда бы не рекомендовал".

Вас также могут заинтересовать новости: