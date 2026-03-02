Дочери Поляковой - 21: звездная мама обратилась к ней в сети (фото)

Певица заверила дочь, что всегда будет на ее стороне.

В понедельник, 2 марта, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой и бизнесмена Вадима Буряковского празднует 21-летие. Звездная мама публично поздравила ее с этим праздником.

Артистка опубликовала в своем Instagram-блоге серию фотографий с дочерью Марией, отметив, что та теперь взрослая даже по законам Соединенных Штатов Америки, где живет со своим мужем. Ольга добавила, что восхищается тем, как проходит жизнь Маши:

"Теперь можно все. Но я знаю - тебе не до "всего". У тебя есть цели. Есть мечты. Есть ум, талант, харизма и энергия идти туда, куда ты решила. Ты живешь легко. Как будто играя. Не драматизируешь. Не жалуешься. Не зависаешь в сомнениях. И именно поэтому у тебя все получается".

Певица добавила, что ее дочь выдержала чужую страну, другую культуру, холодный климат, сложное обучение, хейт и нагрузки, ни разу не пожаловавшись на это.

Видео дня

"Когда ты была маленькой, ты была капризной и несамостоятельной. Сегодня ты - сильная, взрослая, стойкая женщина. Я тобой горжусь. Я счастлива быть твоей мамой. И запомни главное: я всегда на твоей стороне. Я всегда рядом. И сколько бы тебе ни было - для меня ты все равно моя маленькая девочка. Люблю. Горжусь. Спасибо судьбе за тебя", - добавила Полякова.

Как известно, из-за публичности семьи Мария Полякова неоднократно подвергалась хейту в социальных сетях. Ее звездная мама часто лично отвечала людям, которые оскорбляли ее ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: