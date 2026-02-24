Уже скоро наступит первый в 2026 году ретроградный Меркурий, который считается опасным для многих дел.

Уже скоро в феврале начнется ретроградный Меркурий 2026 - явление, которое в астрологии ассоциируется с недоразумениями, конфликтами и неудачами в делах. Люди, которые верят в гороскоп, стараются избегать важных дел в такие периоды.

Астролог Ольга Ходарева рассказала эксклюзивно для УНИАН, что означает ретроградное движение планет, действительно ли такое явление несет опасность и как провести указанные даты с пользой для будущего.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Что такое ретроградный Меркурий и когда он будет в 2026 году

Как объясняет астролог, ретроградный Меркурий - это астрологическое явление, когда наблюдателю с Земли кажется, что Меркурий движется назад. Ретроградными могут быть и другие планеты Солнечной системы. Но Солнце и Луна такими не бывают.

Относительно того, когда будет ретроградный Меркурий 2026 - даты делятся на три периода:

первый – с 26 февраля по 20 марта;

второй – с 29 июня по 23 июля;

третий – с 24 октября по 13 ноября.

Итак, ближайший такой период начнется 26 февраля. Зная, когда ретроградный Меркурий в 2026 году, стоит быть осторожными, чтобы избежать беды.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий и что можно

В нашей жизни Меркурий отвечает за мышление, коммуникацию, обмен информацией, движение, документы, транспорт, обучение. А в ретроградном положении все эти процессы как будто замедляются.

Получается, что когда планета переходит в обратное движение, ее влияние воспринимается иначе – как будто поднимается что-то незавершенное, корректируются определенные процессы.

Типичные ситуации, которые могут произойти в ретроградный Меркурий – возникновение недоразумений в общении, задержка с согласованием важных документов, ошибки в бумагах – например, в договорах. Могут возникать проблемы с техникой, оборудованием, гаджетами, средствами передвижения. Еще в период ретроградного Меркурия возможны осложнения движения и перемещения – очень часто переносятся поездки.

Во время такого явления неблагоприятно начинать новые проекты, подписывать соглашения, покупать дорогую технику или гаджеты, принимать важные решения в отношениях, делать большие финансовые расходы. Также астролог не советует принимать кардинальные изменения в карьере или других важных делах.

Однако можно завершать старые начинания, пересматривать планы и цели, редактировать, исправлять, наводить порядок. Делать электронные копии информации на электронных носителях. В общем, приводить в порядок свои документы. Еще это благоприятное время для возобновления старых проектов, возвращения к обучению, которое было приостановлено. Можно возобновить незавершенные творческие идеи.

Ключевая тенденция периодов ретроградного Меркурия такова: в эти даты не желательно что-то начинать, а стоит переделывать то, что уже было начато в прошлом, заключила астролог.

