'Взрывы догнали': MamaRika с сыном оказались в ОАЭ в разгар войны на Ближнем Востоке

Артистка вышла на связь с подписчиками.

Украинская певица и автор песен MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) оказалась вместе с сыном в Объединенных Арабских Эмиратах прямо в разгар войны.

36-летняя артистка находится в городе Дубай вместе с сыном Давидом, который родился 2 августа 2021 года в браке с юмористом Сергеем Середой. Также с ними на отдых поехала ее лучшая подруга с дочерью:

"Когда привезла детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь... С нами все окей, спасибо, что волнуетесь".

Накануне Мамарика рассказывала подписчикам, что уже в четвертый раз прилетает в ОАЭ на отдых, ведь считает Дубай безопасным местом. Она хвалила сервис и качество местной еды, а также большое количество развлечений для детей. В то же время артистка пожаловалась, что они с подругой чувствуют себя аниматорами и гидами для детей.

Как известно, сегодня на Ближнем Востоке резко обострилась ситуация: США совместно с Израилем нанесли удары по территории Ирана, заявив о начале военной операции в ответ на угрозы со стороны Тегерана.

В ответ Иран осуществил ракетные атаки по объектам, связанным с США, в нескольких странах региона, в частности в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Ситуация остается напряженной и быстро меняется.

