Блестящее возвращение Майкла Киттона и атака камео: обзор фильма "Флэш" от DC

15 июня 2023 года в украинский прокат наконец выходит многострадальный "Флеш" из расширенной киновселенной DC. Выходу новинки предшествовали неоднократная смена режиссеров, задержки из-за пандемии коронавируса и скандалы вокруг исполнителя главной роли Эзры Миллера. Удалось ли, несмотря ни на что, сделать из "Флеша" достойное кино, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Флэш" (The Flash) – максимально без спойлеров.

Немного предыстории

На своем пути к "большим экранам" новому "Флешу" пришлось пережить немало перипетий. Сольный фильм о сверхбыстром парне Барри Аллене со страниц комиксов DC хотели снять еще в конце 1980-х годов – с тех пор к нему проявляли интерес немало именитых и не очень сценаристов, режиссеров и актеров. В итоге, зрители получили лишь версию Флэша в рамках весьма спорного Arrowverse от молодежного телеканала The CW. Несмотря на все, сериал с Грантом Гастином в роли Барри Аллена продержался аж девять сезонов, которые выходили с 2014 по 2023 годы, и даже получил немалую фанатскую базу.

Между тем, Warner Bros. Pictures не оставляла планов включить персонажа в расширенную вселенную DC, начатую фильмом "Человек из стали" 2013 года. Впервые персонаж Барри Аллена в исполнении Эзры Миллера появился как камео в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016), а далее он был более подробно раскрыт в фильме "Лига справедливости"(2017) и его новой версии "Лига Справедливости Зака Снайдера" (2021).

Параллельно велась работа над сольным фильмом. Впрочем, из-за творческих разногласий фильм покинули сразу несколько режиссеров, в том числе Сет Грэм-Смит, Рик Фамуива, Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. В итоге снял фильм аргентинский режиссер Андрес Мускетти, который до этого поставил фильмы ужасов "Мама", "Оно" и "Оно 2". Он присоединился к созданию фильма в июле 2019 года, а его производство началось уже в январе 2020 года. В то же время, из-за пандемии коронавируса непосредственные съемки фильма были перенесены на 2021 год.

Затмили "Флэша" и скандалы с участием исполнителя главной роли – Эзры Миллера. Актер, который всегда отличался экстравагантным поведением, с 2020 года вообще не сходил со страниц таблоидов и криминальной хроники. То он якобы напал на женщину в Исландии, то устроил дебош на Гавайях, то ворвался в чей-то дом в Вермонте, а вдобавок к этому были обвинения в домогательствах и манипулировании, даже доходило до судебных запретов. И хотя до нынешних времен большинство инцидентов с участием Миллера были урегулированы, в какое-то время вообще были подозрения, что "Флэша" могут не выпустить.

Тем не менее, "Флеш" таки выходит на экраны.

О чем новый фильм

События фильма происходят вскоре после финала "Лиги справедливости". Барри Аллен, он же Флэш, применил свои способности путешествовать во времени, чтобы спасти свою семью – как известно из "Лиги справедливости", его отец сидит в тюрьме за убийство своей матери, которого он на самом деле не совершал. Барри уверен, что сможет это исправить.

Впрочем, как обычно бывает с путешествиями во времени и изменениями прошлого, что-то пошло не так – Барри ненароком изменил будущее и оказался в ловушке иной реальности. Действительность этого мира оказывается не слишком приятной: вернулся генерал Зод, снова пытаясь уничтожить Землю, а супергероев, к которым можно было бы обратиться за помощью, просто не существует. Теперь Барри должен объединиться с Барри из этого мира и совсем другим Бэтменом, а еще отыскать местного Супермена, который окажется Супергерл.

Феерия камео

Помимо уже упомянутого выше Эзры Миллера, который прекрасно сыграл две совершенно разные версии Барри Аллена, в фильме снимались Бен Аффлек и Майкл Киттон – они представили две версии Бэтмена, которые уже можно было увидеть в 2016/2017 и 1989/1992 годах соответственно. При этом персонажу Киттона было уделено значительно больше внимания, и он со своим Бэтменом действительно стал настоящим украшением фильма.

Кроме того, Майкл Шеннон вернулся к роли генерала Зода, Антье Трауэ снова сыграла его "правую руку" Фаору, а Кирси Клемонс вернулась к роли Айрис Уэст – любовного интереса Барри Аллена.

Между тем, родителей Барри сыграли Марибель Верду и Рон Ливингстон, причем последний заменил Билли Крудапа, который играл эту роль в "Лиге справедливости", но не смог принять участие в "Флэше" из-за накладок в графике.

Роль новой Супергерл досталась Саше Кейл ("Молодые и дерзкие") – это был ее дебют в киновселенной DC. Отметим, что ранее уже был заявлен фильм "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" (Supergirl: Woman Of Tomorrow) о Каре Зор-Эл. Впрочем, вернется ли к этой роли Саша Кейл, пока неизвестно.

При этом новый "Флеш" просто забросал зрителей всевозможными камео, порой они были действительно необходимы для сюжета, а порой – чтобы просто порадовать фанатов. Конечно, мы не будем вам перечислять все эти камео, чтобы не испортить эффект.

Сцена после титров

"Флэш" имеет одну сцену после титров в самом конце, которая, по сути, является продолжением концовки фильма и скорее включена ради еще одного камео и чтобы просто повеселить публику. Финал и дополнительня сцена вполне могли бы намекать на продолжение этой линии в будущих проектах DC, впрочем, пока нет никаких намеков на это.

Отметим, что "Флэш" является уже тринадцатым фильмом в рамках расширенной вселенной DC и он фактически замыкает десятилетнюю историю франшизы, которая была запущена в 2013 году Заком Снайдером и за это время пережила целую кучу переформатирований. В то же время, "Флэш" все же не выглядит как мостик к обновленной вселенной DC, над которой уже работают Джеймс Ганн и Питер Сафран. Еще в феврале 2023 года они объявили о своих планах на ближайшие несколько лет, анонсировав сразу десять новых проектов – по пять фильмов и сериалов. Что касается Флэша или других членов Лиги справедливости из предыдущих фильмов, официальных заявлений пока не было. Известно лишь, что Генри Кавилл больше не сыграет Супермена.

Реакция на фильм

Первые тестовые показы нового "Флеша" для зрителей состоялись еще летом 2022 года, и тогда он получил весьма положительные отзывы. Впрочем, по итогам допремьерных показов для критиков в начале июня 2023 года начали появляться смешанные отзывы. Хотя большинство критиков все еще положительно оценивали новинку, нашлись и те, кто хуже оценивал фильм именно из-за негативного отношения к персоне Эзры Миллера. Впрочем, большинство обозревателей все же смогли дистанцироваться от всех скандалов и оценивали новинку более беспристрастно: они хвалили актерскую игру Миллера и Киттона, а также экшн-сцены, но критиковали визуальные эффекты и третий акт. В то же время, судя по первым реакции широкой аудитории – простые зрители остались в восторге от новинки.

Официальная премьера фильма "Флэш" состоялась 12 июня 2023 года в Лос-Анджелесе. На мероприятии также присутствовал Эзра Миллер, которого кинокомпания Warner Bros. Pictures решила не привлекать к промокампании фильма – так что это было первое появление актера на публике за долгое время. Судя по сообщениям присутствующих на мероприятии СМИ, Миллер держался сдержанно, благодарил за доверие и поддержку режиссера Андреса Мускетти и нового главу DC Studios Джеймса Ганна (который в свое время тоже почувствовал на себе все "прелести" кенселинга), а публика встречала его довольно тепло.

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм получил 73% одобрения критиков против 95% зрителей, в то время как на Metacritic первые кинозрители дали ему 61 балл из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

В целом "Флэш" выдался довольно неплохой развлекательной лентой – с харизматичными (несмотря ни на что) актерами (отдельная благодарность из Майкла Киттона), немалой порцией юмора и меткими отсылками к поп-культуре, а также стильными декорациями, одеждой и музыкой. При этом в принципе у героев есть понятная мотивация, а с этим в фильмах расширенной вселенной DC нередко возникали проблемы. А еще – фильм не растянут на четыре часа бесконечными песнопениями, слоумо, томными взглядами и общими планами.

Но также мы вынуждены согласиться с западными критиками – у фильма действительно есть определенные проблемы со спецэффектами, причем с DC такое случается не впервые. Особенно это касается движений персонажей, в частности, самого Флэша и Супергерл. На самом деле, это не так уж и критично для общего восприятия фильма, но придирчивый зритель все же найдет недостатки.

Кроме того, у фильма действительно смазана финальная часть, при чем те самые камео, которые вызвали в зале восторженные аплодисменты, одновременно добавили фильму немного сумбура. Словно хотели влепить всего побольше, сделав максимум референсов, но в итоге перемудрили.

В принципе, заигрывание с фанатской базой – всегда очень хлипкая вещь. Преданных фанатов комиксов так же легко задобрить всевозможными пасхалками и камео, как и разгневать отходом от привычного им канона. Удалось ли "Флешу" найти "золотую середину" – оставим на усмотрение более преданных фанатов комиксов DC.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко