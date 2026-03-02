MamaRika вышла на связь из обстреливаемого Дубая: 'Мир сошел с ума' (фото)

Артистка только недавно прилетела в страну в отпуск.

Украинская певица Анастасия Середа, более известная как MamaRika, вышла на связь с подписчиками, которые волнуются за нее и ее сына.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором подтвердила, что они с мальчиком не могут покинуть Дубай. По словам Анастасии, город находится под постоянными обстрелами, однако укрытий для людей почти нет:

"Привезла ребенка впервые за 3 года отдохнуть от взрывов, а они догнали нас и здесь. Дома, при всей ситуации, чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО. А здесь мы в чужой стране и не понимаем, чего ожидать, когда над головой постоянно летает".

Кроме того, что они не могут покинуть страну, певица и ее сын Давид подхватили пищевое отравление, поэтому последние дни были для них еще тяжелее из-за болезни. MamaRika назвала эту поездку "самой ужасной в жизни".

"Как только будет хоть какая-то информация о возможном возвращении нас домой, буду держать в курсе! Спасибо за такую колоссальную поддержку! К сожалению, этот мир сошел с ума, и нет ни одного безопасного места, где наши дети хоть немного могут побыть в тишине и покое", - добавила артистка.

Напомним, сегодня о проблемах с выездом из Объединенных Арабских Эмиратов рассказала телеведущая и блогерша Валерия Крук.

