Невеста Довженко честно ответила, нашла ли она общий язык с его сыновьями

Невеста известного украинского актера театра и кино Вячеслава Довженко - дизайнер Светлана - рассказала об отношениях с детьми любимого от предыдущего брака.

Не секрет, что у звезды фильмов "Інший Франко", "Кіборги" и "Буча" есть двое сыновей Иван и Василий от актрисы Ксении Баши. По словам Светланы, им уже удалось найти общий язык.

"Мы очень любим друг друга - и это без преувеличения. Мы друзья - вот прямо друзья. У нас в отношениях нет никакой напряженности или дистанции. Я хорошо помню тот момент, когда Слава привез меня домой на ужин. Вася тогда был дома, и он как-то сразу воспринял меня хорошо – без настороженности, без холодка. Мы очень быстро нашли общий язык – и с того момента все как-то естественно пошло. Я не мачеха – и не хочу ею быть. Я подруга. Иван уже взрослый, у него своя жизнь. Мы редко видимся, но раз в месяц он приходит к нам в гости", – подчеркнула девушка в интервью для OBOZ.UA.

Светлана также честно ответила, планируют ли они с Довженко общих детей. Эту тему она прокомментировала так:

"Планируем, но без конкретных дат в календаре. Ничего не загадываем заранее. Я говорю: "Славко, когда уже распишемся". Но в целом – да, мы хотим детей. Просто чтобы это произошло, когда мы к этому действительно будем готовы".

