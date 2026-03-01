55-летнюю Ирину Билык ограбили

Известная певица, народная артистка Украины Ирина Билык рассказала об ограблении.
В своем Instagram артистка опубликовала фото разбитого стекла в машине. Оказалось, что во время концертного тура по Европе неизвестные ограбили ее.
"Было все: сцены, эмоции, овации... И даже ограбление в Милане", – подписала кадр Билык, однако не рассказала подробностей инцидента и о том, что пропало.
Но Ирина добавила, что это неприятное событие не испортило ее ближайших планов. Поэтому она продолжает свои выступления вместе с командой и обратилась ко всем своим поклонникам со следующими словами:
"Никакие препятствия не перечеркнут той любви, которую я почувствовала в каждом городе. Европа, спасибо за эти встречи. Это было сильно".
Напомним, ранее стало известно, что украинскую блогершу Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе. По ее словам, воры украли большую сумму денег и важные документы, в том числе паспорт, без которого она не могла потом вернуться домой.