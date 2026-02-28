Некоторые деревья вырастают слишком высокими для двора, имеют агрессивные корни и сбрасывают слишком много мусора.

Деревья могут принести много пользы вашему саду и планете, но некоторые деревья, ошибочно посаженные во дворе, доставляют больше головной боли, чем того стоят. Это те сорта, которые вырастают слишком большими, образуют множество мусора из падающих веток и листьев, или засоряют стоки и ломают канализационные трубы своими агрессивными корнями. Вот 9 деревьев, которых следует избегать, и 9 вариантов, которые могут их заменить по мнению авторов сайта Better Homes and Gardens.

Груша Каллери

Цветение груши Каллери (Pyrus calleryana) – это признак весны во многих регионах. Их красивые белые цветы впечатляют, но многие домовладельцы жалеют, что посадили их. Цветы имеют приторно-сладкий аромат, дерево чрезвычайно инвазивно, а структура ветвей дерева слабая и подвержена повреждениям ветрами.

Вместо них можно посадить иргу (Amelanchier spp.) – это красивые небольшие деревья или кустарники, которые привлекают посетителей в течение всего года. Ирга цветет ранней весной белыми, розовыми или желтыми цветами, обеспечивая обильные источники нектара для опылителей. Летом образуются маленькие съедобные ягоды, а осенью зеленые листья приобретают огненно-красный и оранжевый цвета. Зимой растение имеет потрясающую серебристую кору.

Ель обыкновенная

Родом из Центральной и Северной Европы, ель обыкновенная (Picea abies) уже много лет высаживается в садах благодаря своему большому, но удобному для ухода размеру, темно-зеленому цвету и свисающим боковым ветвям, которые колеблются взад-вперед на ветру. Это также быстрорастущие вечнозеленые деревья, что дает им преимущество перед многими другими елями.

Хотя это могут быть красивые деревья, которые быстро растут, они имеют тенденцию к пересеву и стали инвазивными.

Пропустите ель обыкновенную и выберите похожую по внешнему виду ель Энгельмана (Picea engelmannii). Это растение, происходящее из Северной Америки, имеет изящные раскидистые ветви и лишь немного менее морозостойко, чем ель обыкновенная.

Клен обыкновенный (или клен остролистный)

Еще один уроженец Европы, клен обыкновенный (Acer platanoides) и его многочисленные сорта растут в парках и садах на протяжении многих лет благодаря своим большим листьям и красивым осенним цветам. Они бывают типичных зеленых форм листьев, пестрых и фиолетовых разновидностей.

Несмотря на свою красоту, клены остролистные – чрезвычайно неопрятные деревья, которые ежегодно дают, пожалуй, миллионы семян. Из этих семян вырастают тысячи саженцев.

Если вы ищете клен, выберите красный клен (Acer rubrum). Эти популярные деревья, происходящие из Северной Америки и способные выживать в различных типах почв и средах, бывают многих разновидностей, которые демонстрируют свои удивительные осенние цвета.

Черный, белый и зеленый ясень

Черные, белые и зеленые ясени (Fraxinus spp.) известны своим быстрым ростом, чистой, округлой формой и осенней окраской от маслянисто-желтого до ярко-красного и оранжевого. К сожалению, с появлением изумрудного пепельного мотылька из Азии целым городам пришлось вырубать тысячи мертвых ясеней. Даже при условии регулярной (и несколько дорогостоящей) обработки, ясень в конечном итоге погибает от этих разрушительных насекомых.

Пока селекционеры не смогут вывести деревья, устойчивые к ясеневой мухе, прекрасной альтернативой является кофейное дерево Кентукки (Gymnocladus dioicus). Это дерево, принадлежащее к семейству бобовых, имеет большие сложные листья, которые осенью становятся ярко-желтыми.

Плакучая ива

Плакучие ивы (Salix babylonica) – это красивые деревья, если их посадить на открытом ландшафте рядом с прудом или небольшим озером. Их качающиеся ветви и яркая осенняя окраска выглядят потрясающе в правильном месте. Однако за пределами просторного места они быстро разрастаются.

Эти большие деревья предпочитают влажные почвы, что прекрасно подходит для посадки вблизи водоемов, но когда их сажают вблизи домов, они склонны вторгаться в водопроводные трубы и канализационные системы и разрушать их. Кроме того, с возрастом плакучие ивы становятся хрупкими и сбрасывают большие ветви.

Болотный белый дуб (Quercus bicolor) – прекрасная альтернатива плакучей иве. Этот дуб, растущий в большей части восточной половины США, хорошо переносит различные условия и имеет красивые крупные листья. Он предпочитает расти в низинах и других влажных местах, так же как и плакучие ивы. Достигая высоты около 25 метров, эти деревья живут сотни лет и являются чрезвычайно долговечными.

Бумажная береза

Березы – это красивые деревья, которые издавна используются в ландшафтном дизайне благодаря их деревенскому, но в то же время элегантному виду. Часто высаживаются группами по три или четыре штуки, их привлекательность очевидна.

К сожалению, бумажные березы (Betula papyrifera) имеют недостатки, которые делают их плохим выбором для современного ландшафта. Как и все другие березы, они сбрасывают огромное количество листьев, веток, сережек и семян, что делает их одними из худших деревьев для посадки вблизи водоемов или мест с высокой проходимостью. Эти неопрятные деревья предпочитают холодный климат, но часто их высаживают в гораздо более жарком и сухом климате, чем они могут выдержать, из-за чего они выглядят больными. Кроме того, бумажные березы подвержены нападениям бронзовых березовых мотыльков – насекомых, которые прорывают туннели через дерево, в конечном итоге убивая его.

Если вам нравится изящный вид березы, попробуйте посадить речные березы (Betula nigra). Речные березы растут в более теплом климате и менее подвержены нападению бронзового березового мотылька. Они все еще сбрасывают листья, но при правильном размещении эти деревья можно увидеть издалека без хлопот с уборкой.

Бесплодная шелковица

Бесплодная белая шелковица (Morus alba) популярна как тенистое дерево для домашних ландшафтов. Будучи невероятно морозостойкой и устойчивой к засухе, а также достигая более 18 метров, она была очевидным выбором как для ландшафтных дизайнеров, так и для домовладельцев. Существуют также более мелкие плакучие формы бесплодной шелковицы, которые достигают около 6 метров в высоту.

Хотя они являются улучшением по сравнению со стандартной плодоносящей белой шелковицей из-за отсутствия плодов и являются отличными теневыми деревьями, преимущества бесплодных шелковиц на этом практически заканчиваются. Как и все виды шелковицы, бесплодные шелковицы производят много пыльцы, сбрасывают цветы и быстро уничтожают газоны и подземные трубы в поисках воды. Более того, из-за своей разветвленной корневой системы они способны повредить соседний бетон и фундаменты.

Заменить ее можно белой липой (Tilia americana). Как следует из научного названия, белая липа происходит из Северной Америки. С большими, блестящими, круглыми листьями и высотой около 30 метров в культивированном виде, она является прекрасными, долговечными тенистыми деревьями. Весной ее ароматные цветы поддерживают опылителей, а семена поедают различные дикие животные, что делает ее гораздо лучшим дополнением к ландшафту, чем бесплодная шелковица.

Ломбардский тополь

Быстрорастущая, с привлекательным стройным и вертикальным профилем, ломбардская тополь (Populus nigra 'Italica') звучит как идеальное дерево-защита для забора. Но она очень подвержена раку, который может сократить срок службы дерева до 10 или 15 лет (что приведет к хлопотам с удалением большого дерева из вашего двора). Ее корни также считаются инвазивными.

В отличие от ломбардского тополя, грабы обыкновенные "Fastigiata" ( Carpinus betulus) не подвержены болезням или вредителям, поэтому они будут с вами надолго. В молодом возрасте они имеют величественную колонновидную форму, которая прекрасно смотрится в ряду вдоль подъездной дороги или забора. Деревья можно контролировать с помощью обрезки, чтобы создать экран для приватности, или, если вы ищете более крупное дерево, позволить ему достичь полной высоты 12 метров.

Восточный тополь

Североамериканский тополь восточный (Populus deltoides) может обеспечить большую, привлекательную тень. Но огромные размеры дерева – оно быстро растет и может достигать 30 метров в высоту – делают его непригодным для среднего по размеру городского или пригородного двора. Даже на большом участке оно может быть неприятным из-за склонности сбрасывать ветки. Оно также имеет слабую древесину, которая может быть уязвимой для вредителей, разрушающих дерево.

Вместо этого, деревья кацура (Cercidiphyllum japonicum) обеспечивают щедрую тень, оставаясь при этом более управляемыми размером от 12 до 18 метров в высоту. В качестве бонуса, это японское растение имеет сердцевидные листья, которые впечатляют в течение всего года, меняя цвет от красновато-фиолетового весной до сине-зеленого летом и золотистого осенью.

