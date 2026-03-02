Некоторые виды растений несовместимы друг с другом, и у перца есть свои "супостаты".

Болгарский перец, как и острый, довольно капризен и нуждается в особых условиях при выращивании. Так, например, важно правильно подобрать растения, которые будут расти рядом. Некоторые из них могут плохо влиять на этот овощ, вызывать болезни или отбирать у него питательные ресурсы.

Рассмотрим, что нельзя сажать рядом с перцем и какие растения могут уменьшить его урожайность.

Какое соседство не любит перец – болгарский и острый

Сперва рассмотрим культуры, которые увеличивают вероятность заболеваний или угнетения через биологические факторы, а затем те, что ослабляют перец через внешние условия – в первую очередь, свет и пространство.

Пасленовые культуры

Томаты, картофель и баклажаны относятся к тому же семейству, что и перец. На первый взгляд, близкое родство может показаться преимуществом, однако на практике это увеличивает риск обоюдных заболеваний.

У всех пасленовых одни и те же болезни (фитофтороз, вертициллез), вирусные инфекции и схожие вредители. Если посадить их рядом, заражение может распространиться очень быстро и погубит все овощи.

К тому же, всем им нужны одинаковые питательные вещества, особенно калий и фосфор, а это создает конкуренцию и обедняет почву. Таким образом, то, что нельзя сажать рядом с острым перцем, нельзя и с болгарским.

Растения-аллелопаты

Есть целый ряд растений, которые выделяют в почву определенные вещества, мешающие расти другим культурам. Одним из таких видов является фенхель. Его корни выделяют специфические соединения, замедляющие развитие многих овощных культур.

То же самое может произойти, если рядом посадить укроп или кориандр, особенно при плотных посадках. В таких условиях перец будет хуже расти и даст меньше плодов.

Земляника

Если посадить перец рядом с земляникой, повышается риск грибковых заболеваний, особенно во влажную погоду. Обе культуры подвержены корневым гнилям и серой плесени, а из-за плотной посадки воздух будет плохо циркулировать, что не любит перец любого сорта.

Что нельзя сажать с перцем в одном месте – другие факторы

Теперь обратимся к культурам, которые не дают перцу нормально разрастись из-за своих размеров, а потому с ними следует соблюдать дистанцию.

Кукуруза

Высокорослая кукуруза дает густую тень, и для перца, которому необходимо не менее 6–8 часов прямого солнца в день, это может стать серьезной проблемой. Кроме того, кукуруза потребляет много воды, и в засуху перцу не будет хватать влаги. В целом если растение высокое или имеет широкую листву, не задумываясь относите его в список того, что нельзя сажать рядом с болгарским перцем или острым.

Крестоцветные

Капуста всех видов, брокколи и другие крестоцветные обладают мощной корневой системой и потребляют много питательных веществ. Они быстро забирают все нужное из верхнего слоя почвы, и перцу остается меньше для роста, формирования завязей и плодов. В итоге урожайность падает, а перец становится более уязвимым.

Некоторые бобовые

Горох и фасоль обычно считают полезными, потому что они обогащают почву азотом. Но избыток азота вблизи перца плохо на него влияет: он начнет наращивать зеленую массу, а не цвести и плодоносить. Плюс, вьющаяся фасоль может затенить перец, а ему всегда нужно много солнца.

Тыквенные

Аналогичная ситуация с кабачками, тыквами и патиссонами. Они обычно быстро разрастаются и занимают много места. Их большие листья затеняют соседей, а корни забирают воду и питательные вещества. В условиях ограниченного пространства это приводит к угнетению перца и замедлению его развития.

