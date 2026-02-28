Ирина Шейк опозорилась в Италии из-за вопроса о войне в Украине (видео)

Она, в лучших традициях россиян, назвала войну в Украине "политикой".

Российская модель и актриса Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, оказалась в центре обсуждений после своего появления на Фестивале Санремо - одном из самых престижных музыкальных фестивалей Италии.

Как передает La Repubblica, Шейк стала приглашенной гостьей мероприятия: она появилась на сцене и красной дорожке, а также приняла участие в пресс-конференции в рамках фестиваля. Именно там ей задали вопрос о войне России против Украины, однако модель отказалась комментировать эту тему.

По словам россиянки, она не хочет говорить о политике, ведь приехала на фестиваль, чтобы "принести положительную энергию":

"Я не хочу говорить ничего политического, потому что я здесь, чтобы праздновать любовь, музыку и единство и принести положительную энергию. В мире происходит много вещей, но я рада быть здесь и видеть ваши улыбки. Я не хочу углубляться в политические вопросы".

Ее ответ вызвал неоднозначную реакцию в сети. Часть комментаторов поддержала "позицию" модели, тогда как другие раскритиковали ее за отказ высказаться по поводу полномасштабной войны, которую ведет ее родина:

"Перевод: "Мне все равно, если кто-то умирает, страдает или живет в нечеловеческих условиях. Я здесь, чтобы развлекаться и зарабатывать деньги".

"Отвечать на вопросы о войне - это не "говорить о политике", а дать понять, понимаешь ли ты разницу между человечностью и бесчеловечностью. И она ответила...".

"Так когда вы ходите на мессу и в молитве верных молитесь за мир во всем мире, вы занимаетесь политикой? Когда вы молитесь за детей в мире, о ужас, этого нельзя делать, это политика".

"Война - это не политика. Война - это война. И каждый умный человек, особенно если он является публичным лицом, должен иметь свое мнение. Мы не говорим о локальном конфликте, мы говорим о войне, российском вторжении, более масштабной войне в Европе, войне, в которой есть российское зло и есть Украина, которая сегодня защищает также и Европу".

Напомним, еще в первый год полномасштабной войны Ирина Шейк встряла в скандал, использовав в Instagram символ российских захватнических войск.

