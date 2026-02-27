'Крик 7': обзор новой части культового слэшера – спас ли все огромный гонорар Нив Кэмпбелл

УНИАН делится впечатлениями о новом противостоянии Сидни Прескотт с Призрачным лицом.

26 февраля 2026 года в украинский прокат вышла уже седьмая по счету часть культовой хоррор-франшизы "Крик" (Scream). Потеряв нескольких главных звезд и режиссера на этапе разработки, фильм имел туманные перспективы. Впрочем, привлекая сценариста первого фильма Кевина Уильямсона и его главную звезду Нив Кэмпбелл, студия Paramount Pictures все же завершила ленту. Что из этого получилось, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 1996 году культовый хоррор-режиссер Уэс Крейвен ("У холмов есть глаза", "Кошмар на улице Вязов") запустил свою очередную успешную слэшер-франшизу – "Крик", которая сочетала классическую кровавую историю о маньяке в маске, преследовавшем молодежь, с элементами черного юмора и самоиронии. Между тем, главные актеры ленты – Нив Кэмпбелл (Сидни Прескотт), Кортни Кокс (Гейл Везерс) и Дэвид Аркетт (Дьюи Райли) – получили немалый толчок для их карьер.

На фоне успеха Крейвен снял еще две успешные части франшизы – в 1997 и 2000 годах. Каждая из них одновременно сохраняла "золотой канон", при этом удачно прибегая к самоиронии с помощью приема "фильм в фильме". Также серия удерживала внимание зрителя тем, что каждый раз под маской Призрачного лица скрывались новые убийцы.

Видео дня

Четвертую часть франшизы пришлось ждать целых 11 лет – и оказалась она, мягко говоря, неудачной. Тем не менее, Крейвен был решительно настроен снять и пятую часть. Однако было не суждено – режиссер умер в 2015 году.

Впрочем, в 2022 году его дело продолжил режиссерский дуэт Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта, которые до этого успешно работали над хоррорами "З/Л/О", "Пришествие Дьявола" и "Я иду искать" – и этот перезапуск был одобрительно воспринят как критиками, так и зрителями. Фильм "Крик 5" успешно объединил новых центральных персонажей в исполнении Мелиссы Барреры и Дженны Ортеги с хорошо известными героями Кэмпбелл, Кокс и Аркетта, удивляя публику несколькими шокирующими сюжетными поворотами.

Уже через год вышла и шестая часть франшизы, также с Баррерой и Ортегой в главных ролях. Впрочем, лента также отметилась и скандалом: Нив Кэмпбелл отказалась от участия в ней, ведь ее не устроил предложенный гонорар. Позже актриса призналась, что учитывая ее значение для франшизы, она заслуживала гораздо большего, чем ее тогда оценили.

Ну а дальше началось... Сначала Беттинелли и Джиллет покинули проект из-за конфликта в графиках – тогда они как раз работали над фильмом ужасов "Эбигейл". Их в режиссерском кресле должен был заменить их Кристофер Лэндон, сценарист фильма "Паранойя" 2007 года и франшизы "Паранормальное явление", а также режиссер дилогии "Счастливый день смерти".

Впрочем, в 2023 году работа над фильмом была приостановлена из-за масштабной забастовки голливудских актеров. А затем, в ноябре того же года, студия Paramount Pictures приняла решение уволить главную актрису Мелиссу Барреру из-за ее противоречивых заявлений о конфликте в Газе. Вслед за ней проект покинула Дженна Ортега, поскольку новый график съемок пересекался с работой над более приоритетным для нее вторым сезоном "Уэнздей" (хотя впоследствии она заявила, что ушла из проекта из-за изменений в команде).

Далее фильм потерял и режиссера – Лэндон заявил, что он не согласен с увольнением Барреры. Кроме того, несмотря на то, что он никак не мог повлиять на это решение, он подвергся буллингу из-за этого в соцсетях (за угрозы в его адрес даже взялось ФБР).

Впрочем, уже через несколько месяцев Кэмпбелл сообщила, что она вернется к роли Сидни Прескотт в седьмой части (позже она рассказала, что на этот раз ей предложили достойный гонорар в 7 миллионов долларов). Тогда же стало известно, что режиссером фильма будет Кевин Уильямсон, сценарист первой, второй и четвертой частей.

О чем фильм

Итак, как уже можно было догадаться, в седьмой части "Крика" главной героиней будет Сидни Прескотт. Оказывается, у нее есть аж три дочери, включая 17-летнюю Татун, и муж-полицейский Марк. Она живет спокойной жизнью в небольшом городке Пайн Гроув, подозрительно похожем на ее родной Вудсборо, владеет собственной кофейней и изредка все же вынуждена отбиваться от назойливого внимания к своей персоне.

Отношения со старшей дочерью у Сидни складываются не очень – мать пытается оградить Татум от того, что она сама пережила в ее возрасте, но порой перегибает палку со своей заботой. Муж героини же в их отношениях старается сильно не вмешиваться.

И вдруг Сидни получает звонок от кого-то, кто притворяется Призрачным лицом. И не просто от кого-то, а якобы от самого Стю Мейхера, взрослого, с изуродованным лицом. Вскоре люди вокруг семьи Сидни начинают гибнуть пачками – и у нее очень мало времени, чтобы остановить это.

Актеры и персонажи

Кроме самой Кэмпбелл, в новом фильме появилось еще несколько знакомых лиц из ранних фильмов. В частности, Кортни Кокс повторила образ журналистки Гейл Везерс, а Мэттью Лиллард снова сыграл Стю Мейхера.

Также были небольшие камео от Дэвида Аркетта (Дьюи Райли), Лори Меткалф (Нэнси Лумис) и Скотта Фолли (Роман Бриджер). Впрочем, создатели фильма все же сохранили здравый смысл и не стали прибегать к воскрешению безнадежно погибших персонажей (ну, почти), вместо этого обыграв их появление на экране через дипфейки.

В то же время из пятого и шестого "Криков" к своим ролям вернулись Джасмин Савой Браун и Мейсон Гудинг, которые повторили образы близнецов Минди и Чеда Микс-Мартина – теперь они работают на телевидении вместе с Гейл и мечтают превзойти ее.

В то же время роль дочери Сидни сыграла Изабель Мэй (сериалы "Юный Шелдон", "Йеллоустоун", "1883", "1923", "Властелины воздуха"), а ее мужа – Джоэл Макгейл ("Человек-паук 2", "Третий лишний", "Нация убийц", сериалы "Сообщество", "Старгерл", "Медведь").

Еще ряд второстепенных, но важных персонажей сыграли Анна Кэмп (франшиза "Идеальный голос", сериал "Настоящая кровь"), Маккенна Грейс ("Одаренная", "Я, Тоня"), Целеста О'Коннор (франшиза "Охотники за привидениями"), Сэм Рехнер ("Фабельманы"), Аса Герман (сериалы "Поколение V", "Пацаны"), Джимми Татро (сериал "Американский вандал"), Мишель Рэндольф (сериалы "1923", "Землевладелец"), Марк Консуэлос (сериал "Ривердейл") и Итан Эмбри ("Гарольд и Кумар уходят в отрыв", "Первый человек").

В то же время бессменный Роджер Л. Джексон снова озвучил Призрачное лицо.

Реакция на фильм

Первые реакции критиков и зрителей на новинку кардинально отличаются.

В частности, на данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него только 37% одобрения от критиков, но аж 77% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 39 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Наш вердикт

"Крик 7" – точно не самая сильная часть франшизы. Здесь сильно чувствуется вторичность и недостаток новых идей у создателей, в купе с попыткой выехать на ностальгических чувствах фанатов франшизы.

Несмотря на несколько ярких моментов, в конце фильм губит абсолютно слабая мотивация очередного "Призрачного лица" – здесь срабатывает принцип, чем дальше, тем абсурднее (но не в лучшем смысле этого слова).

В общем, седьмой "Крик" может подойти как одноразовое зрелище для фанатов жанра, но ожидать от него слишком многого не стоит.

Общая оценка – 5,5 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов марта 2026 года.