Мартовское полнолуние станет не только ярким астрономическим событием, но и временем эмоционального обновления.

В марте 2026 года полнолуние представляет особый интерес – оно не только ознаменует переход к весне, но и совпадет с редким астрономическим событием – полным лунным затмением, которое часто называют "кровавой Луной". Такое сочетание делает мартовскую Луну объектом пристального наблюдения и порождает самые разные астрологические толкования.

Чтобы не пропустить, когда будет полнолуние в этом месяце, мы выпустили лунный календарь за февраль, а астролог Вера Антонова рассказала в комментарии УНИАН, когда будет полнолуние в марте 2026 года, какое влияние оно окажет на каждый из знаков Зодиака, кто почувствует прилив новых сил, а кто – необходимость пересмотреть старые привычки.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как называется мартовское полнолуние в разных культурах

В англоязычных странах полнолуние в марте называют "Луной червя". Считается, что это связано с появлением дождевых червей из-за потепления почвы – это первые вестники весны, которые символизируют пробуждение природы после зимнего периода.

Подобные названия берут начало в календарях коренных народов Северной Америки, где каждый месяц имел свое название, отражающее сезонные явления или сельскохозяйственные работы. Еще можно встретить такие названия, как "Луна ворон", "Луна снежной корки" или "Луна сока", связанные с другими особенностями сезона. Англичане же прозвали явление "Великой луной", что связано с Пасхой и началом весенних посевов.

У разных народов есть свои традиции, приуроченные к первому лунному циклу нового года – к примеру, корейский праздник Чонволь Тэборым, уж больно напоминающий нашу Масленицу. По традиции, в день полнолуния корейцы сооружают хижину из сосновых веток и поджигают ее, как только восходит Луна: чем дольше будет гореть костер, тем счастливее и благополучнее пройдет грядущий год.

Когда будет полнолуние в марте 2026 года – точная дата и время

Согласно астрономическим расчетам, максимальное освещение Луна получит 3 марта в 14:38 по киевскому времени. В этот момент Земля, Луна и Солнце выстроятся практически в одну линию, и отражение солнечного света от Луны достигнет пика.

Особенность этого полнолуния в том, что оно совпадает с полным лунным затмением (часть ночи с 2 на 3 марта). Поэтому во время затмения Луна может приобретать красноватый оттенок из-за преломления солнечного света в атмосфере Земли – явление, часто называемое "кровавой Луной".

Астрологи считают, что когда полнолуние совпадает с затмением, это усиливает энергетический фон периода, связывая его с важными моментами, завершением дел, эмоциональными открытиями и обострением интуиции.

Полнолуние обычно акцентирует то, над чем человек работал в прошлом месяце, и может принести новые мысли или окончание важных дел. Влияние полнолуния на разные знаки зодиака проявляется по-разному: у огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) может увеличиться активность и эмоциональность, а другие знаки почувствуют потребность переосмыслить отношения, карьеру или здоровье.

Что можно и чего нельзя делать в полнолуние – правила для разных знаков

В этот период, по словам астролога, многие могут испытывать эмоциональные качели: перепады настроения без видимых причин, чувство тревоги или как будто земля под ногами дрогнула. То, что раньше работало без сбоев – в делах, общении или планах, – вдруг может давать осечку:

"Эмоции легко выходят на первый план, поэтому стоит дать себе немного остыть перед принятием решений и не поддаваться первому импульсу".

Что можно: завершить старые проекты, строить планы, медитировать или избавляться от негативных мыслей. С точки зрения эзотерики, полнолуние – это подходящее время для самоанализа, понимания своих желаний и чувств.

Что нельзя: начинать крупные финансовые дела, подписывать соглашения, принимать важные решения без подготовки, поскольку считается, что в это время эмоции могут повлиять на решение.

Тем не менее, полнолуние влияет на всех по-разному. Некоторых может ждать рост напряжения в отношениях или на работе, а кто-то получит возможность укрепить свои позиции и воплотить планы в жизнь.

При этом, по словам эксперта, с окончанием коридора затмений 3 марта отступает большая часть напряженной энергии. Полная Луна, которая состоится в этот день, открывает возможность для внутренней очистки и завершения старых циклов.

Детальный астропрогноз на мартовское полнолуние

Полнолуние – это кульминационная точка лунного цикла, когда накопленные за долгое время события и эмоции достигают пика. Люди становятся более восприимчивыми, интуиция работает лучше, и тайное выходит наружу.

Девы

"Это период внутренней перезагрузки и новых осознаний – момент, когда стоит перестать гнаться за идеалами и ожиданиями и честно спросить себя, что из всего этого действительно имеет смысл", – отмечает Антонова.

По ее словам, стоит отпустить старые убеждения и привычки, которые тянут назад, и дать больше пространства для себя.

Весы

"Для вас это время уединения, чтобы услышать свои истинные желания. Позвольте себе отдохнуть, но внимательно наблюдайте за своими мыслями и инсайтами в этот период. Выработайте новый режим, который не будет вредить ни эмоциональному, ни физическому состоянию", - советует специалист.

Скорпионы

Этому знаку, по словам астролога, стоит сместить внимание на друзей и круг единомышленников.

"Проанализируйте, с кем вы чувствуете себя прекрасно, а с кем остаетесь только из привычки. Также стоит отпустить желания и мечты, которые потеряли актуальность, и сформировать новые", – говорит Антонова.

Стрельцы

"На первый план могут выйти рабочие и карьерные вопросы – появятся подсказки, на которые стоит обратить внимание. В то же время не стоит полностью погружаться в работу и забывать о себе: опора и спокойствие сейчас скорее найдутся рядом с родными, в семейном кругу", – отметила астролог.

Козероги

Этому знаку Зодиака специалист прогнозирует появление потребности начать или, наоборот, завершить обучение. Также, по ее словам, многие Козероги почувствуют желание передавать свой опыт и делиться знаниями.

Водолеи

"Вы стоите на пороге глубоких перемен и внутренней очистки. Это удачный момент, чтобы навести порядок в финансах: рассчитаться с долгами, закрыть старые обязательства", – говорит Антонова.

Вместе с тем эксперт советует отпустить страхи, которые годами сдерживали движение вперед, ведь именно в этот период они могут окончательно потерять над Козерогами власть.

Рыбы

"Ваше внимание будет направлено на партнерство и отношения. Если пришло время отпустить кого-то или изменить формат, лучше сделайте это осознанно", – говорит астролог.

Овны

"Если вы чувствуете, что привычный ритм жизни больше не дает результата и только изматывает, это значит, что пришло время что-то менять. Прислушайтесь к своему телу, обратите внимание на сон, паузы в течение дня, общее самочувствие, чтобы понять, не не хватает ли вам отдыха", – отметила астролог.

Тельцы

Этот период, по словам Антоновой, подталкивает представителей этого знака обратить внимание на себя – на то, что приносит радость, вдохновляет и помогает выразить настоящие чувства.

"Возможно, именно сейчас стоит вспомнить о хобби, творческих занятиях или том, что вы давно откладывали "на потом", – говорит она, добавляя, что Тельцам лучше не держать все под жестким контролем и давать событиям развиваться естественно.

Близнецы

Сейчас для этого знака Зодиака уместно внимательнее посмотреть на свои отношения с близкими и семьей. Возможно, где-то накопились недосказанности или, наоборот, не хватает тепла и живого общения.

Искренние разговоры, совместные ужины, время вместе могут подарить Близнецам ощущение опоры и спокойствия.

Раки

"В это время вы можете заметить, что привычный круг общения постепенно меняется. С кем-то разговоры становятся более редкими и формальными, а с кем-то, наоборот, появляется более глубокий контакт", – говорит астролог.

Вера Антонова добавила, что это естественный процесс и полезно пересмотреть, какое общение вас вдохновляет, а какое – истощает. Она также посоветовала сознательно уменьшить поток лишней информации – меньше новостей, чатов, чтобы освободить пространство для собственных мыслей.

Львы

В этот период у Львов на первый план выходят личные финансы и чувство стабильности.

"Стоит пересмотреть расходы и доходы и навести порядок в бюджете. При этом обратите внимание не только на деньги, но и на собственный ресурс – сон и отдых, чтобы сохранить баланс", – посоветовала астролог.

Если вы хотите знать, когда ближайшее полнолуние в 2026 году, актуальная информация об этом всегда выходит на УНИАН.

