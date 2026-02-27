Узнайте, когда в 2026 году отмечается Вербное воскресенье и что святят в церкви на праздник.

Православным верующим должно быть известно, что незадолго до Пасхи в православии отмечается Вербное воскресенье. В христианстве в этот день вспоминают начало предсмертных испытаний Иисуса Христа, а в народных верованиях праздник ассоциируется с приходом настоящей весны, пушистыми вербовыми "котиками" и вознесенным настроением.

Дату великого торжества стоит запомнить всем христианам - это хороший повод вспомнить его историю и задуматься о духовном смысле. Мы разобрались, когда будет Вербное воскресенье 2026 по новому стилю, какие у дня есть древние обычаи и что по этому поводу святят в храмах.

Что случилось в Вербное воскресенье - история праздника

Вербное воскресенье - это украинское народное название праздника Вход Господень в Иерусалим. Об этом событии можно прочитать в Библии.

После того как Иисуса воскресил Лазаря (чему посвящена Лазарева суббота), он исполнил пророчество из Старого Завета и въехал в Иерусалим верхом на осле. Так являлись цари и победители, но Христос был не завоевателем, а мирным мессией.

Жители города встречали его с торжественными криками "Осанна" и забрасывали пальмовыми ветками, поскольку до них дошли слухи о воскрешении Лазаря. Народ верил, что Иисус станет их спасителем и принесет земной рай. Но сам Христос на тот момент уже знал, что через неделю будет казнен и искупит грехи человечества.

Из истории дня можно понять, в чём смысл праздника Вербное воскресенье. С точки зрения человечества - это признание Иисуса мессией и спасителем мира, а с точки зрения Христа - смирение и добровольна жертва.

Когда Вербное воскресенье в 2026 году

Согласно Библии, Иисус въехал в Иерусалим за неделю до собственной смерти. Поэтому праздник наступает за неделю до светлой Пасхи, а не имеет постоянной даты. Сразу после него начинается последняя - Страстная - неделя Великого поста, посвященная предсмертным страданиям Иисуса.

Таким образом, Вербным называют воскресенье, которое отмечается за 7 дней до Пасхи. Пасха 2026 года в православии будет 12 апреля. Соответственно, Вербное воскресенье 2026 Украина отметит 5 апреля. Эта дата одинакова как для нового, так и для старого стиля - её отметят все православные верующие.

У католиков Пасха в этом году празднуется на неделю раньше, 5 апреля. Значит католическое Вербное воскресенье наступит 29 марта.

Что можно делать в Вербное воскресенье

Главным символом праздника согласно Библии являются ветки пальмы - символ уважения и победы, которые иерусалимцы бросали к ногам Иисуса. Однако в Украине пальмы не растут. Поэтому наши предки выбрали праздничным растением вербу, что расцветает одной из первых.

На праздник есть древний народный обычай - святить в храме ветки козьей вербы с пушистыми "котиками". Из церкви растение приносят домой и ставят в воду. Считается, что освященные вербовые прутья обладают целебной силой, приносят благополучие и удачу. Такими ветками украинцы легонько ударят друг друга и проговаривают "Не я б'ю - верба б'є! За тиждень Великдень!". Таким образом желают здоровья и Божьего благословения близким.

Также в честь праздника немного послабляется Великий пост, и хотя мясо и яйца все равно под запретом, зато разрешается побаловать себя рыбой.

Можно ли работать в Вербное воскресенье - зависит от того, насколько крупное дело вы хотите сделать. Тяжело трудиться, убирать дом и заниматься работой на огороде не стоит. Но небольшие задачи, такие как мытье посуды, не возбраняются. Однако они не должны отвлекать человека от молитвы.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В христианстве Вербное воскресенье - праздник смирения и памяти о жертве Христа. Поэтому неуместными в этот день будут вечеринки и шумное веселье, особенно с присутствием алкоголя.

Как уже упоминалось, не следует также тяжело работать в доме и на участке, а еще заниматься рукоделием. Еще не допускается ругань между родными, конфликты и зависть. Особенно тяжким грехом считается осуждение других, ведь только Господь может судить людей.

И, конечно, не стоит забывать про Великий пост даже в такой большой праздник. Употребление мясных, яичных и молочных блюд будет под запретом до самой Пасхи.

