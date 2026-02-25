За отсрочкой в 2026 году больше не нужно обращаться в ТЦК.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин, которая будет действовать как минимум до отмены военного положения. Однако на фронт забирают не всех мужчин. Военнообязанные, которые получили отсрочку, не подлежат призыву на время ее действия.

Порядок оформления отсрочек был изменен в ноябре 2025 года. Процесс значительно упростили, но основания для получения остались прежними. Мы разобрались, как предоставляется отсрочка от мобилизации по новому закону, кто может ее получить и как продлевать свой статус.

Видео дня

Кто имеет право на отсрочку в 2026 году

В Статье 23 Закона "О мобилизации" можно найти весь перечень категорий граждан, которые могут оформить освобождение от призыва. Об изменениях в законопроекте в марте 2026 года не известно, поэтому основания, вероятно, останутся такими же.

На данный момент получить отсрочку могут:

многодетные, одинокие, приемные отцы, а также родители ребенка с инвалидностью либо тяжелым заболеванием;

мужчины с инвалидностью (группа не имеет значения) или тяжелым заболеванием, признанные из-за этого непригодными к службе;

мужья жены с 1-2 группой инвалидности, или с 3 группой при определенных диагнозах, например, онкологии;

опекуны родственников, которые нуждаются в постоянном уходе призывника и не имеют других близких родных, что могут за ними ухаживать;

мужчины, чьи родители, дети, жена, братья или сестры погибли или пропали во время военной службы;

студенты на дуальной или дневной форме, для которых это первое в жизни высшее образование;

ученые и педагоги, занятые минимум на 0,75 ставки;

бывшие пленные, освобожденные из российского плена.

Важно помнить, что отсрочка не дается автоматически - ее нужно оформить самому, если вы имеете соответствующие основания. Кроме того, даже мужчинам с таким статусом могут приходить повестки от ТЦК, игнорировать которые не стоит.

Как получить отсрочку от мобилизации

В ноябре 2025 года процесс получения отсрочек значительно изменился. Военнообязанным больше не нужно идти в ТЦК. Теперь заявление подается двумя способами на выбор: в мобильном приложении "Резерв+" или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Способ с "Резервом" подойдет для людей, у которых все основания для отсрочки есть в цифровом виде. Система автоматически проверит необходимые данные в электронных реестрах и сообщит о результатах в приложении. Если документы есть только в бумажном виде, обращаться нужно в любой ближайший ЦПАУ.

Министерство обороны выпустило видео о том, как выглядит отсрочка в Резерве и как пошагово ее оформить:

Что означает отсрочка до завершения мобилизации

Освобождение от призыва имеет определенную длительность. Проверить ее можно в разделе "Отсрочка" в Резерве, если скачать электронный военно-учетный документ.

В приложении может быть либо указана конкретная дата окончания срока, либо появится пометка "отсрочка до завершения мобилизации". В первом случае военнообязанному нужно убедиться, что после указанного дня отсрочка будет продлена. Вторая формулировка значит, что лицо освобождают до тех пор, пока не будет окончена мобилизация или не исчезнут основания для ее предоставления.

Как продлить отсрочку

В ноябре 2025 года Минобороны упростило не только процесс оформления отсрочек, но их продления на следующий срок. Теперь этот груз снят с плеч призывников. В 90% случаев продление отсрочки от мобилизации 2026 проходит автоматически без участия самого лица, если все данные есть в электронных реестрах. Тем не менее мужчинам рекомендуется не надеяться на технологии и периодически проверять свой статус через "Резерв".

В редких случаях бывает, что отсрочка от мобилизации автоматически не продлилась - в такой ситуации адвокаты советуют как можно быстрее обратиться в ЦПАУ или подать заявление в "Резерве", как будто вы оформляете ее впервые.

Кому не выдается отсрочка от мобилизации

Иногда случаются конфликтные ситуации: человек считает, что у него есть основания для отсрочки, но в официальном оформлении ему отказывают.

К примеру, отсрочка для студентов не действует, если лицо получает второе и более образование, учится на заочной форме или если его отчислили.

Многодетные отцы подлежат мобилизации, если не выплачивали алименты более чем 3 месяца, а также когда старший из трех детей достигнет 18 лет. Отсрочка по уходу за родителями может быть отклонена, если за больным имеют возможность ухаживать другие родственники призывника.

А если заболел сам мужчина, то отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья выдается на период заболевания и отменяется после выздоровления.

Вас также могут заинтересовать новости: