Разбираемся, могут ли мобилизовать после 60 лет, и кто может заключить Контракт 60+ с ВСУ.

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года. В соответствии с законодательством, на службу призывают военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время граждане старшего возраста, желающие присоединиться к рядам ВСУ, могут заключить Контракт 60+. Кто может его подписать и на какой срок, куда направляют служить и в каких случаях в контракте откажут, - специально для УНИАН объяснила партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк.

Кто может заключить контракт после 60 лет - куда направят служить и на какой срок

В Украине лиц старше 60 лет могут мобилизовать исключительно по их собственному желанию. В 2023 году уже был законопроект №10084, который предлагал возможность остаться на военной службе таким лицам после достижения предельного возраста (60 лет) по их просьбе при условии годности к военной службе и высокой профподготовки.

В 2025 году был принят закон (так называемый Закон о службе после 60 лет - УНИАН), которым внесены изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы лицами, достигшими 60 лет (№ 4539-IX от 16 июля 2025 года) - согласно ему граждане, достигшие 60-летнего возраста, при соблюдении определенных условий могут пойти служить по контракту.

По словам адвоката Лидии Карплюк, указом Президента Украины (№108/2026 от 10 февраля 2026 года) были внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины относительно порядка приема лиц в возрасте от 60 лет на военную службу по контракту. Срок действия такого контракта составляет один год с возможностью продления путем подписания нового контракта сроком еще на год, но в пределах срока действия военного положения. То есть, на самом деле человек может проходить службу в ВСУ длительное время, если военное положение будет продолжаться, главное, чтобы здоровье позволяло ему это делать.

Одно из условий заключения такого контракта - получение письма (письменного согласия) от командира воинской части, в которой лицо старше 60 лет планирует проходить службу по контракту:

Поэтому фактически человек может служить в любом роде войск и занимать как боевые, так и небоевые должности, на которые его возьмут. Человек понимает, на какую должность его берут, он на это соглашается.

В письме-согласии от командира воинской части должна быть указана конкретная должность, и лицо, которое хочет подписать контракт с ВСУ, понимает, чем ему нужно будет заниматься.

В рамках срока действия однолетнего контракта предусмотрен гарантированный срок службы на указанной должности - он составляет шесть месяцев. После того, как этот срок закончится, человека могут переместить и на другую должность. Хотя по желанию лица, подписавшего контракт, его могут переместить на другую должность и раньше, чем закончится полгода с момента начала службы при условии согласования командиром.

Что касается того, нужно ли идти в военкомат после 60 лет в Украине для подписания контракта, то нужно обращаться в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания с соответствующим обращением (заявлением) и письмом (письменным согласием) от командира воинской части. Для определения годности к военной службе такое лицо направят на ВВК.

Вот какой алгоритм реализации приема на военную службу для такой категории лиц:

мужчина 60+ берет письмо-согласие от командира воинской части, где он планирует проходить военную службу;

идет с таким письмом в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания и пишет там письменное заявление в произвольной форме о желании проходить службу по контракту 60+ (или эти документы можно подать по почте);

ТЦК и СП направляет на прохождение ВВК.

После прохождения ВВК лицо направляют в воинскую часть, в которой оно получило согласие от командира и где по прибытии подписывает Контракт 60+.

Можно ли заключить контракт в 60 лет, но расторгнуть его досрочно

Как пояснила адвокат, расторгнуть Контракт 60+ досрочно можно - по тем же причинам, которые являются основанием для расторжения любого другого контракта с ВСУ. Основания для расторжения контракта определены Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (п. 3 ч. 5 ст. 26).

Это возможно, например, в следующих случаях:

по состоянию здоровья - контракт будет прекращен, если ВЛК признает лицо непригодным к военной службе, а также, если лицу установят инвалидность;

по семейным обстоятельствам, в частности, в связи с необходимостью воспитания ребенка с инвалидностью, постоянного ухода за кем-то из родителей или за женой с инвалидностью;

если в отношении лица, подписавшего контракт с ВСУ, вступил в законную силу обвинительный приговор, или если в части, где оно проходит службу, происходит сокращение штата.

"Стоит обратить внимание на то, что для лиц, подписавших контракт, установлен двухмесячный испытательный срок, и если лицо его не прошло, то контракт также может быть расторгнут", - отмечает эксперт.

В каких случаях нельзя заключить контракт с ВСУ после 60 лет

По словам специалиста, ключевое условие заключения контракта с ВСУ - это пригодность к военной службе. Лицо не сможет заключить контракт, если ему не позволит состояние здоровья:

То есть, если мужчина по результатам прохождения ВВК не будет признан годным к военной службе - контракт с ним не заключат.

Также контракт нельзя будет подписать, если лицо не получит письмо (письменное согласие) от командира воинской части, в которой оно планирует проходить службу.

Тем же, кто имеет офицерские звания, для подписания контракта нужно как письменное разрешение от командира, так и согласование Генерального штаба ВСУ. Для офицеров процедура подписания контракта сложнее, поскольку фактически они претендуют на руководящие должности.

справка Лидия Карплюк Адвокат, партнер Grain Law Firm Окончила Одесскую национальную юридическую академию и получила диплом магистра права с отличием. В национальном рэнкинге "Выбор клиента. ТОП-100 юристов Украины"-2025 Лидия Карплюк отмечена в практиках - White Collar Crime, Защита бизнеса, Военное право. Также признана в номинации "Женщины-лидеры: влияние на практику" по версии Юридической газеты "Ukrainian Women in Law 2025".

