Контракт 60+ в ВСУ

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года. В соответствии с законодательством, на службу призывают военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время граждане старшего возраста, желающие присоединиться к рядам ВСУ, могут заключить Контракт 60+. Кто может его подписать и на какой срок, куда направляют служить и в каких случаях в контракте откажут, - специально для УНИАН объяснила партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк.

Кто может заключить контракт после 60 лет - куда направят служить и на какой срок

В Украине лиц старше 60 лет могут мобилизовать исключительно по их собственному желанию. В 2023 году уже был законопроект №10084, который предлагал возможность остаться на военной службе таким лицам после достижения предельного возраста (60 лет) по их просьбе при условии годности к военной службе и высокой профподготовки.

В 2025 году был принят закон (так называемый Закон о службе после 60 лет - УНИАН), которым внесены изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы лицами, достигшими 60 лет (№ 4539-IX от 16 июля 2025 года) - согласно ему граждане, достигшие 60-летнего возраста, при соблюдении определенных условий могут пойти служить по контракту.

По словам адвоката Лидии Карплюк, указом Президента Украины (№108/2026 от 10 февраля 2026 года) были внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины относительно порядка приема лиц в возрасте от 60 лет на военную службу по контракту. Срок действия такого контракта составляет один год с возможностью продления путем подписания нового контракта сроком еще на год, но в пределах срока действия военного положения. То есть, на самом деле человек может проходить службу в ВСУ длительное время, если военное положение будет продолжаться, главное, чтобы здоровье позволяло ему это делать.

Одно из условий заключения такого контракта - получение письма (письменного согласия) от командира воинской части, в которой лицо старше 60 лет планирует проходить службу по контракту:

Поэтому фактически человек может служить в любом роде войск и занимать как боевые, так и небоевые должности, на которые его возьмут. Человек понимает, на какую должность его берут, он на это соглашается.

В письме-согласии от командира воинской части должна быть указана конкретная должность, и лицо, которое хочет подписать контракт с ВСУ, понимает, чем ему нужно будет заниматься.

В рамках срока действия однолетнего контракта предусмотрен гарантированный срок службы на указанной должности - он составляет шесть месяцев. После того, как этот срок закончится, человека могут переместить и на другую должность. Хотя по желанию лица, подписавшего контракт, его могут переместить на другую должность и раньше, чем закончится полгода с момента начала службы при условии согласования командиром.

Что касается того, нужно ли идти в военкомат после 60 лет в Украине для подписания контракта, то нужно обращаться в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания с соответствующим обращением (заявлением) и письмом (письменным согласием) от командира воинской части. Для определения годности к военной службе такое лицо направят на ВВК.

Вот какой алгоритм реализации приема на военную службу для такой категории лиц:

  • мужчина 60+ берет письмо-согласие от командира воинской части, где он планирует проходить военную службу;
  • идет с таким письмом в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания и пишет там письменное заявление в произвольной форме о желании проходить службу по контракту 60+ (или эти документы можно подать по почте);
  • ТЦК и СП направляет на прохождение ВВК.

После прохождения ВВК лицо направляют в воинскую часть, в которой оно получило согласие от командира и где по прибытии подписывает Контракт 60+.

Можно ли заключить контракт в 60 лет, но расторгнуть его досрочно

Как пояснила адвокат, расторгнуть Контракт 60+ досрочно можно - по тем же причинам, которые являются основанием для расторжения любого другого контракта с ВСУ. Основания для расторжения контракта определены Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (п. 3 ч. 5 ст. 26).

Это возможно, например, в следующих случаях:

  • по состоянию здоровья - контракт будет прекращен, если ВЛК признает лицо непригодным к военной службе, а также, если лицу установят инвалидность;
  • по семейным обстоятельствам, в частности, в связи с необходимостью воспитания ребенка с инвалидностью, постоянного ухода за кем-то из родителей или за женой с инвалидностью;
  • если в отношении лица, подписавшего контракт с ВСУ, вступил в законную силу обвинительный приговор, или если в части, где оно проходит службу, происходит сокращение штата.

"Стоит обратить внимание на то, что для лиц, подписавших контракт, установлен двухмесячный испытательный срок, и если лицо его не прошло, то контракт также может быть расторгнут", - отмечает эксперт.

В каких случаях нельзя заключить контракт с ВСУ после 60 лет

По словам специалиста, ключевое условие заключения контракта с ВСУ - это пригодность к военной службе. Лицо не сможет заключить контракт, если ему не позволит состояние здоровья:

То есть, если мужчина по результатам прохождения ВВК не будет признан годным к военной службе - контракт с ним не заключат.

Также контракт нельзя будет подписать, если лицо не получит письмо (письменное согласие) от командира воинской части, в которой оно планирует проходить службу.

Тем же, кто имеет офицерские звания, для подписания контракта нужно как письменное разрешение от командира, так и согласование Генерального штаба ВСУ. Для офицеров процедура подписания контракта сложнее, поскольку фактически они претендуют на руководящие должности.

справка
Лидия Карплюк
Лидия Карплюк
Адвокат, партнер Grain Law Firm

Окончила Одесскую национальную юридическую академию и получила диплом магистра права с отличием.

В национальном рэнкинге "Выбор клиента. ТОП-100 юристов Украины"-2025 Лидия Карплюк отмечена в практиках - White Collar Crime, Защита бизнеса, Военное право. Также признана в номинации "Женщины-лидеры: влияние на практику" по версии Юридической газеты "Ukrainian Women in Law 2025".

