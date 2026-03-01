'Слышали более 10 взрывов': известная украинская телеведущая рассказала о ситуации в Дубае

Василиса уверяет, что паники среди населения нет.

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая во время полномасштабной войны в Украине проживает в ОАЭ, рассказала о ситуации в Дубае.

По ее словам, после того, как Иран начал атаковать город, она собственными глазами видела ракеты в небе. В своем Instagram женщина сначала записала видео о том, что СМИ преувеличивают ситуацию в городе и все не так страшно. Однако через несколько часов она собственными глазами увидела ракеты в небе и услышала взрывы.

"Массовой эвакуации нет. Я видела, как сбивали ракету. Я уже здесь пятый год, и мой сын спрашивал меня: "Когда это все закончится?". Мы слышали более 10 взрывов. Ситуация странная. Здесь нет системы массового оповещения о безопасности. Они ищут американские базы, и утром начали стрелять по Абу-Даби. Уже было три волны, мы их услышали и увидели. Страна действительно была к этому не готова", - подчеркнула Василиса в интервью телеканалу Киев24.

Телеведущая добавила, что, несмотря на взрывы и попадания дронов в здания, паники в городе нет.

"Нет паники, но пляжи пусты. Люди ходят, и все говорят о бомбах. Страна привыкла никогда не говорить ни о чем плохом. Думаю, эти события изменят ход коммуникации в стране", - рассказала Фролова.

Напомним, вчера, 28 февраля, на Ближнем Востоке резко обострилась ситуация, ведь США совместно с Израилем нанесли удары по территории Ирана. Таким образом они заявили о начале военной операции в ответ на угрозы со стороны Тегерана. В ответ Иран нанес ракетные удары по объектам, связанным с США, в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

