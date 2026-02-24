Принудительная мобилизация в Украине будет продолжаться до окончания военного положения, а подлежат ей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Призыв не касается только лиц с тяжелыми болезнями, бронью и отсрочкой. Мы разобрались, будет ли проводиться с 1 марта мобилизация с инвалидностью, и при каких условиях такие граждане попадут на фронт.
Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации в Украине
23 статья Закона о мобилизации содержит перечень категорий военнообязанных, которым предоставляется отсрочка в военное время. В этот список входят, в том числе, лица с инвалидностью любой группы. Временное освобождение от призыва может действовать 6-12 месяцев с повторной комиссией, либо предоставляться бессрочно, в зависимости от тяжести состояния.
Таким образом, мобилизация с инвалидностью 2 группы или любой другой невозможна, если мужчина имеет справку от медико-социальной экспертной группы и официально оформил отсрочку. В марте 2026 изменений в законодательстве не ожидается.
Напомним, что отсрочка от мобилизации сейчас оформляется не в ТЦК, а через центры административных услуг или в приложении для телефона "Резерв+". Таким же образом она продлевается. Чтобы мужчину освободили от призыва, он сначала должен получить справку лица с инвалидностью в медицинском учреждении.
По закону мобилизация людей с инвалидностью является незаконной, если гражданин уже получил отсрочку. Но в некоторых случаях таких граждан все же могут отправить на фронт.
Когда возможна мобилизация с инвалидностью в Украине
Есть три теоретических сценария, при которых человек признан лицом с инвалидностью и при этом может попасть в армию:
- Если мужчине назначили пройти перекомиссию, и медицинская экспертиза не подтвердила инвалидность. В этом случае лицо лишается такого статуса. Если у него нет брони или другого основания на отсрочку, то его могут призвать.
- Если инвалидность оформлена, а отсрочка - нет. Некоторые люди забывают подать заявление на получение отсрочки. Тогда они считаются военнообязанными, ведь ТЦК ничего не знает об их диагнозе. В такой ситуации мобилизация лиц с инвалидностью не будет незаконной. Если человек все же попадет на фронт, он может подать рапорт на увольнение из ВСУ по состоянию здоровья.
- Если человек подпишет контракт с ВСУ. Добровольцы могут служить в армии даже с инвалидностью, если проявят такое желание.
Проверить, есть ли у вас отсрочка, можно в мобильном приложении "Резерв+". Такой документ рекомендуется распечатать и носить с собой, чтобы предоставлять по требованию работников ТЦК.