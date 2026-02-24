Мужчины с инвалидностью в основном не подлежат мобилизации, но есть исключения.

Принудительная мобилизация в Украине будет продолжаться до окончания военного положения, а подлежат ей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Призыв не касается только лиц с тяжелыми болезнями, бронью и отсрочкой. Мы разобрались, будет ли проводиться с 1 марта мобилизация с инвалидностью, и при каких условиях такие граждане попадут на фронт.

Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации в Украине

23 статья Закона о мобилизации содержит перечень категорий военнообязанных, которым предоставляется отсрочка в военное время. В этот список входят, в том числе, лица с инвалидностью любой группы. Временное освобождение от призыва может действовать 6-12 месяцев с повторной комиссией, либо предоставляться бессрочно, в зависимости от тяжести состояния.

Таким образом, мобилизация с инвалидностью 2 группы или любой другой невозможна, если мужчина имеет справку от медико-социальной экспертной группы и официально оформил отсрочку. В марте 2026 изменений в законодательстве не ожидается.

Видео дня

Напомним, что отсрочка от мобилизации сейчас оформляется не в ТЦК, а через центры административных услуг или в приложении для телефона "Резерв+". Таким же образом она продлевается. Чтобы мужчину освободили от призыва, он сначала должен получить справку лица с инвалидностью в медицинском учреждении.

По закону мобилизация людей с инвалидностью является незаконной, если гражданин уже получил отсрочку. Но в некоторых случаях таких граждан все же могут отправить на фронт.

Когда возможна мобилизация с инвалидностью в Украине

Есть три теоретических сценария, при которых человек признан лицом с инвалидностью и при этом может попасть в армию:

Если мужчине назначили пройти перекомиссию, и медицинская экспертиза не подтвердила инвалидность . В этом случае лицо лишается такого статуса. Если у него нет брони или другого основания на отсрочку, то его могут призвать.

. В этом случае лицо лишается такого статуса. Если у него нет брони или другого основания на отсрочку, то его могут призвать. Если инвалидность оформлена, а отсрочка - нет . Некоторые люди забывают подать заявление на получение отсрочки. Тогда они считаются военнообязанными, ведь ТЦК ничего не знает об их диагнозе. В такой ситуации мобилизация лиц с инвалидностью не будет незаконной. Если человек все же попадет на фронт, он может подать рапорт на увольнение из ВСУ по состоянию здоровья.

. Некоторые люди забывают подать заявление на получение отсрочки. Тогда они считаются военнообязанными, ведь ТЦК ничего не знает об их диагнозе. В такой ситуации мобилизация лиц с инвалидностью не будет незаконной. Если человек все же попадет на фронт, он может подать рапорт на увольнение из ВСУ по состоянию здоровья. Если человек подпишет контракт с ВСУ. Добровольцы могут служить в армии даже с инвалидностью, если проявят такое желание.

Проверить, есть ли у вас отсрочка, можно в мобильном приложении "Резерв+". Такой документ рекомендуется распечатать и носить с собой, чтобы предоставлять по требованию работников ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: