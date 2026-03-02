Кинопремия 'Actor Awards 2026': названы лучшие актерские работы в фильмах и сериалах

Мероприятие состоялось в США.

Кинопремия "Actor Awards 2026", которая ранее называлась SAG Awards, объявила своих победителей во всех номинациях.

Как пишет издание Variety, 32-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за лучшие актерские работы как на большом, так и на малом экранах, состоялась вчера, 1 марта, в Лос-Анджелесе. Главную награду "За лучший актерский состав" получил фильм "Грешники".

А вот актеры Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли получили почетные награды за лучшие главные роли.

Лента "Студия" получила также сразу четыре почетные награды.

Кстати, актриса Кэтрин О'Хара посмертно получила награду за актерское мастерство в этом сериале. Напомним, что звезда фильмов "Один дома" и "Один дома-2" ушла из жизни 30 января этого года.

Полный список победителей премии "Actor Awards 2026"

Лучший актерский состав в фильме - "Грешники"

Лучшая мужская роль: Майкл Б. Джордан (фильм "Грешники")

Лучшая женская роль: Джесси Бакли (фильм "Гамнет")

Лучшая мужская роль второго плана: Шон Пенн (фильм "Одна битва за другой")

Лучшая женская роль второго плана: Эми Мэдиган (фильм "Оружие")

Лучший актерский состав (комедийный сериал): "Студия"

Лучшая мужская роль в сериале (комедия): Сет Роген ("Студия").

Лучшая мужская роль в сериале (комедия): Сет Роген ("Студия").

Лучшая женская роль в сериале (комедия): Кэтрин О'Хара ("Студия").

Лучший актерский состав в драматическом сериале: "Питт"

Лучшая мужская роль в сериале (драма): Ной Уэйл (фильм "Питт")

Лучшая женская роль в сериале (драма): Кэри Рассел (фильм "Дипломат")

Лучшая мужская роль в мини-сериале: Оуэн Купер ("Переходный возраст")

Лучшая женская роль в мини-сериале: Мишель Уильямс (фильм "Умирая от секса")

Премия за вклад в кинематограф: Гаррисон Форд.

Напомним, ранее стало известно, кто возглавит жюри Каннского кинофестиваля-2026.

