УНИАН делится впечатлением о новой работе Пола Томаса Андерсона, которую уже похвалил сам Стивен Спилберг.

25 сентября 2025 года в украинский прокат выходит криминальная черная комедия "Битва за битвой" (One Battle After Another) от 11-кратного номинанта на "Оскар" Пола Томаса Андерсона, которую критики уже успели окрестить "лучшим фильмом десятилетия". Действительно ли это так, читайте в обзоре УНИАН.

О режиссере

Американец Пол Томас Андерсон – это, без всякого сомнения, один из самых влиятельных кинорежиссеров современности, который уже успел приобрести статус культового. Критики всегда одобрительно воспринимают его фильмы, а большинство киноэстетов называют его фамилию среди перечня своих самых любимых режиссеров.

В его копилке есть награды трех главных кинофестивалей мира – Каннского, Венецианского и Берлинского. Также режиссер 11 раз номинировался на "Оскар", но каким-то странным образом до сих пор остается без личной награды.

Видео дня

Андерсон интересовался кино еще со школьных лет, а свой первый короткометражный фильм он снял в 1988 году в возрасте 18 лет. В 1993 году его короткометражка "Кофе и сигареты" попала в программу "Сандэнса", где она получила положительные отзывы и открыла молодому режиссеру путь в большое кино. Именно эта работа легла в основу его первого полнометражного фильма "Роковая восьмерка", вышедшего на экраны в 1996 году.

При этом он сумел привлечь в каст этого фильма довольно известных актеров, в том числе Гвинет Пэлтроу, Сэмюэла Л. Джексона и Филиппа Сеймура Хоффмана. Премьера ленты состоялась также на "Сандэнсе", а впоследствии он попал в программу Канн. После этого Андерсона назвали одним из самых перспективных молодых актеров.

Далее в его карьере были такие уже культовые ленты, как "Ночи в стиле буги" (1997), "Магнолия" (1998), "Любовь, сбивающая с ног" (2002), "Нефть" (2007), "Мастер" (2012), "Врожденный порок" (2014), "Призрачная нить" (2017) и "Лакричная пицца" (2022).

Кроме того, режиссер известен как автор музыкальных клипов – больше всего он сотрудничал с группами Radiohead и Haim.

Фильмы Андерсона часто являются психологическими драмами, характеризующиеся изображением отчаянных персонажей и исследованием дисфункциональных семей, отчуждения, одиночества и искупления. Все это сопровождается смелым визуальным стилем, с постоянно движущимися кадрами и длительными дублями, а также напряженным музыкальным сопровождением.

О чем фильм

Фильм является свободной экранизацией романа Томаса Пинчона "Вайнленд". События происходят в США в 21 веке. В начале фильма зрителей знакомят с группой революционеров, которые главным образом выступают за равные права и открытые границы. Возглавляет их взрывная и безудержная афроамериканка Перфидия Беверли Хиллз, которая нередко в своих действиях и сама пересекает черту. Она заводит отношения с одним из своих единомышленников из движения "Франция 75", белым подрывником по прозвищу "Гетто Пэт", и эти отношения со временем приводят к рождению девочки-мулатки Шарлин.

Параллельно между парой назревает напряжение, ведь Перфидия не намерена прекращать свою деятельность и даже ревнует своего партнера к дочери. Подливает масла в огонь и давняя вражда с жестоким белым супрематистом, капитаном Стивеном Джей Локджо, у которого нездоровая одержимость темнокожей революционеркой. В конце концов, Перфидия исчезает, а Пэт и Шарлин вынуждены под другими именами бежать в другой штат.

Проходит 16 лет, в американском обществе мало что изменилось. Бывший хиппи Боб Фергюсон злоупотребляет наркотиками и живет отшельником вместе со своей своенравной дочерью-подростком Виллой в лояльном к мигрантам городке Бактан-Крос. Он немного говорит о своем прошлом, но часто пугает дочь своей паранойей, будто ей угрожает опасность.

Между тем, уже полковник Локджо до сих пор преследует мигрантов, а еще наконец получает шанс присоединиться к закрытому сообществу помешанных на чистоте расы белых американцев. И именно 16-летняя Вилла может помешать этому, поэтому он открывает на нее с отцом безжалостную охоту со многими сопутствующими жертвами.

Актеры и персонажи

Андерсон часто сотрудничает с одними и теми же актерами и членами съемочной группы, а к своему ближайшему кругу он относит актеров Джона С. Рейли, Филиппа Бейкера Холла, Джулианну Мур, Уильяма Х. Мэйси, Мелору Уолтерс и Филиппа Сеймура Хоффмана, а также композитора Джонни Гринвуда и режиссера кастинга Кассандру Кулукундис (последние двое также присоединились и к работе над "Битвой за битвой").

Впрочем, в случае со своим последним фильмом на главную роль "Гетто Пэта" / Боба Фергюсона он выбрал Леонардо Ди Каприо ("Титаник", "Пляж", "Остров проклятых", "Джанго освобожденный", "Однажды в Голливуде", "Убийцы цветочной луны"), с которым до этого не работал.

И это очередная блестящая роль в карьере Ди Каприо, за которую у него есть все шансы получить как минимум еще одну номинацию на "Оскар". Он растерянный, нервозный, забывчивый и одновременно отчаянный, способный на все ради тех, кого он любит.

Тем временем, главным его оппонентом стал Стивен Джей Локджо, роль которого блестяще сыграл большой друг Украины Шон Пенн ("Путь Карлито", "Таинственная река", "Харви Милк") – до этого он уже снимался в предыдущем фильме Андерсона "Лакричная пицца". Его персонаж маниакальный, жестокий и одновременно слабый и неуверенный в себе. Возможно, это одна из самых мощных работ в карьере Пенна.

Кроме того в фильме сыграли Бенисио Дель Торо ("Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Трафик", "Город грехов", "Сикарио", "Финикийская схема"), Теяна Тейлор ("Поездка в Америку 2"), Реджина Холл (франшиза "Очень страшное кино"), Чейз Инфинити (сериал "Презумпция невиновности"), Алана Хайм ("Лакричная пицца") и другие.

В целом подавляющее большинство персонажей в фильме неоднозначные – даже те, кто формально находятся на "светлой стороне", часто принимают сомнительные и даже недостойные решения. Чего только стоят те революционеры, которые так легко сдают своих товарищей – с таким подходом они мир не изменят.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 8 сентября 2025 года в Лос-Анджелесе, и сразу после нее сеть заполонили восторженные отзывы первых критиков и зрителей. Многие из них уже успели окрестить "Битву за битвой" лучшим фильмом десятилетия и настоящим шедевром, а сам Стивен Спилберг, заявил, что посмотрел фильм уже трижды, и сравнил его с культовым "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу" Стэнли Кубрика.

Также ленту высоко оценил Мартин Скорсезе, подчеркнув ее острую фокусировку на текущих политических и идеологических разногласиях в американском обществе.

Сейчас на Rotten Tomatoes у фильма 98% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 96 из 100 баллов с отметкой "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание" – это самый высокий рейтинг на платформе среди всех фильмов, выпущенных в 2020-х годах.

Наш вердикт

"Битва за битвой" – это однозначно мощное кино, которое обязательно стоит смотреть на больших экранах. Здесь есть все для того, чтобы стать классикой кинематографа и сделать серьезную заявку на "Оскар" – захватывающий напряженный сюжет, яркие персонажи, блестящая актерская игра, магнетическая визуальная составляющая, удачный звуковой ряд и острая актуальность.

В то же время, последний момент все же найдет больший отклик в западном, особенно американском обществе, тогда как для большинства украинцев, которые сейчас живут совсем в других реалиях, эта проблематика может показаться не такой уж насущной.

Отдельно хочется выделить юмор в фильме – он острый, дерзкий и очень меткий, поэтому зрительный зал будет взрываться смехом на протяжении всех 2,5 часов фильма, которые к тому же очень насыщены на события и одновременно пролетают на одном дыхании.

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов сентября 2025 года.