Позитив признался, поддерживает ли он общение с бывшей женой

Популярный певец Алексей Завгородний, который выступает под сценическим именем Позитив, заговорил о бывшей жене.
Не секрет, что сейчас артист находится в браке с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой вместе воспитывает общую дочь Марию. Однако ранее Алексей был в отношениях с дизайнером Анной Андрийчук. Экс-пара рассталась в 2021 году и, по словам мужчины, они иногда поддерживают общение.
"Раз в год, наверное. На день рождения, что-то по работе где-то. Не очень сильно, но очень позитивно все. Она сейчас за границей", - рассказал исполнитель в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".
А еще Позитив ответил на слухи о том, что якобы у Анны был роман с его бывшим наставником и другом Потапом.
"Она работает с ним. Там многие из наших с ним работают. Поэтому сейчас что-то у них там несется, я не знаю. Я не узнавал, я только поздравлял с днем рождения и меня поздравляли с рождением ребенка и все", - добавил певец.
Напомним, ранее продюсер Ирина Горова честно ответила, в каких отношениях с рэпером Потапом.