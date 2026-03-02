Позитив признался, поддерживает ли он общение с бывшей женой

Артист также отреагировал на слухи о ее романе с Потапом.

Популярный певец Алексей Завгородний, который выступает под сценическим именем Позитив, заговорил о бывшей жене.

Не секрет, что сейчас артист находится в браке с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой вместе воспитывает общую дочь Марию. Однако ранее Алексей был в отношениях с дизайнером Анной Андрийчук. Экс-пара рассталась в 2021 году и, по словам мужчины, они иногда поддерживают общение.

"Раз в год, наверное. На день рождения, что-то по работе где-то. Не очень сильно, но очень позитивно все. Она сейчас за границей", - рассказал исполнитель в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

А еще Позитив ответил на слухи о том, что якобы у Анны был роман с его бывшим наставником и другом Потапом.

"Она работает с ним. Там многие из наших с ним работают. Поэтому сейчас что-то у них там несется, я не знаю. Я не узнавал, я только поздравлял с днем рождения и меня поздравляли с рождением ребенка и все", - добавил певец.

