Компания Paramount выиграла гонку за приобретение Warner Bros: о какой сумме идет речь

Netflix ранее отказался от покупки.

Компания Netflix отказалась от борьбы за покупку Warner Bros. Discovery, пропустив Paramount Skydance к победе в многомиллиардной сделке. Об этом пишет Bloomberg.

По итогам многомесячной борьбы за легендарную голливудскую студию Netflix официально выходит из торгов, решив не повышать своё предложение, поскольку та цена, которую предложила Paramount - около $111 млрд или $31 за акцию, оказалась финансово более привлекательной для акционеров Warner Bros. Теперь сделку должны одобрить регуляторы.

Согласно отчетам, Paramount теперь сможет завершить покупку Warner Bros., включая студийные, телевизионные и стриминговые активы. Это завершает одну из крупнейших и самых обсуждаемых в Голливуде сделок за последние годы, которая могла коренным образом изменить структуру медиаиндустрии.

В случае закрытия сделки под контроль Paramount перейдут крупные франшизы и проекты, включая "Гарри Поттера", "Властелина колец", "Друзей", "Игру престолов" и "Теорию большого взрыва".

Также компании принадлежат права на игровую франшизу Mortal Kombat.

Отмечается, что особое внимание в рамках слияния приковано к судьбе телеканала CNN. Если предварительная договоренность с Netflix предполагала выделение канала в независимую структуру, то соглашение с Paramount Skydance даст покупателю полный контроль над медиагигантом.

Гендиректор Paramount Дэвид Эллисон ранее пообещал Дональду Трампу "радикальные изменения" в редакционной политике CNN в обмен на поддержку соглашения.

