Православный праздник сегодня называют по-народному Авдотья-весновка.

1 марта согласно новому церковному календарю в Украине православные почитают преподобную мученицу Евдокию Илиопольскую. Рассказываем, какие традиции и обычаи сохранились до наших дней, что, по поверьям, нельзя делать в эту дату, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в новом православном календаре

Православный праздник 1 марта - день памяти Евдокии Илиопольской. Согласно староцерковному стилю святую будут почитать 14 марта.

Евдокия жила в Илиополе Финикийском (ныне территория Ливана). Согласно преданию, она была необычайно красива, но в молодости вела греховную жизнь - принимала богатых поклонников из разных стран и нажила большое состояние. Но как-то ночью Евдокия услышала, как сосед читает Священное Писание о судьбе праведников и грешников. То, что она услышала, глубоко потрясло девушку.

Несколько дней она провела в посте и молитве, искренне раскаялась и приняла крещение. Затем Евдокия раздала свое имущество бедным, а сама ушла в монастырь. За покаяние девушка получила дар исцеления и, как говорит церковное предание, даже могла воскрешать умерших - известно о трех таких случаях.

Со временем Евдокия стала игуменьей монастыря, сила ее молитвы обращала многих язычников в христианство. Слава о ней дошла до правителя, однако святую оклеветали - обвинили в колдовстве. В итоге в первый день весны Евдокию казнили.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

мучеников Нестора и Тривимия;

мученицу Антонину;

мучеников Маркела и Антония;

преподобную Домнину Сирийскую.

Сегодня также - первая неделя Великого поста, которая называется Торжеством Православия. Это праздник почитания святых икон.

В VIII-IX веках церковь пережила две волны иконоборчества: противники икон ссылались на заповедь "Не сотвори себе кумира" и заявляли, что святые образы - это идолы. Иконы и фрески уничтожали, а верующих, которые хранили их, подвергали гонениям.

Император Феофил, который правил в то время, поддерживал иконоборцев, но его супруга Феодора - нет. Когда император умер, Феодора стала регентом при малолетнем сыне и в 843 году созвала Константинопольский собор. На этом соборе было восстановлено почитание икон. В память о событии установлен праздник Торжества Православия.

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю 1 марта почитают святого Памфила Кесарийского, пресвитера, а также одиннадцати мучеников, пострадавших за веру - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

Что можно и чего нельзя делать сегодня

К святой Евдокии Илиопольской верующие обращаются с молитвами о терпении, укреплении веры, просят дать душевных сил. У иконы святой просят исцеления от болезней и помощи в трудных обстоятельствах.

В народе день называют Авдотья-весновка. Наши предки верили, что святая "открывает весну" и хранит ключи от вешних вод. В старину с датой было связано множество обрядов: люди выходили на пригорки, закликали весну, пекли печенье в форме птиц, которыми угощали им детей.

В это время продолжается подготовка к посевной: пересматривают семена, осматривают и чинят хозяйственный инвентарь. Беременным женщинам сегодня советуют встретить рассвет - считается, что весеннее солнце дарит силы выносить и родить крепкого ребенка. Также особое значение придают талой воде и мартовскому снегу - приписывают им очищающие и даже целебные свойства.

Существует и особая примета дня: если в этот день накормить бездомную кошку или собаку, а тем более приютить животное, то в доме будут достаток и долгая счастливая жизнь.

Церковь в этот день призывает воздерживаться от ссор, лжи, зависти, жадности и лености, нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, обижать людей, животных, желать зла кому-либо.

По народным поверьям, на Авдотью-весновку стараются избегать конфликтов - если сегодня начнется размолвка, то затянется до самой Пасхи. Не советуют сегодня одалживать деньги и делиться сокровенными планами - задуманное может не осуществиться.

Приметы 1 марта

Считается, что по приметам этого дня можно понять, какими будут весна, лето и урожай:

стоит ясная и солнечная погода - к богатому урожаю пшеницы;

метель разыгралась - весна затянется;

капает с крыши - лето будет теплым;

снег пошел - осенью в лесу будет много грибов;

откуда сегодня ветер подует - оттуда он будет дуть весной и летом.

В народе считают, что на Авдотью можно точнее всего "прочитать" лето, говорят: "Какова Евдокия - таково и лето".

